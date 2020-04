Giovani Democratici: `Persiani in campagna elettorale perenne`

Massa - "Campagna elettorale perenne". Così i Giovani Democratici di Massa riassumono il comportamento dell’amministrazione Persiani in questi giorni di crisi sanitaria. "Mentre il nostro consigliere regionale Giacomo Bugliani lavora assieme alla regione Toscana per ampliare la capacità dei posti letto di terapia intensiva e prende accordi con aziende locali toscane per avviare la produzione di mascherine e ventilatori polmonari - aggiungono - i consiglieri di maggioranza continuano la loro perenne campagna elettorale, uscendo di casa e distribuendo mascherine".



"Violando tutte le indicazioni date dal governo, non contenti indicano punti in cui andare a ritirare mascherine creando inutili assembramenti di persone, pur sapendo di non poter garantire le mascherine a tutti i cittadini - continuano i Giovani Democratici - Inoltre mentre la nostra parlamentare Martina Nardi si impegna a far si che alle famiglie bisognose arrivi il “buono spesa” certi consiglieri di maggioranza cercano di far passare il messaggio che è grazie all’amministrazione comunale se sono arrivati questi buoni e che sempre grazie alla efficienza del sindaco sono già disponibili le documentazioni per farne richiesta".



"Sempre il sindaco Francesco Persiani pubblica sul suo profilo Facebook la foto con Matteo Salvini, dimostrando di essere un uomo di partito che sfrutta questo momento di emergenza per fare propaganda politica e di non essere il sindaco di tutti i cittadini massesi - concludono -

Sarebbe arrivato il momento di fare il sindaco".