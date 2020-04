Fdi: `La Regione faccia ripartire i lavori di ripascimento a Poveromo`

Massa - "La regione faccia ripartire i lavori di ripascimento del tratto di Poveromo". A chiederlo a gran voce è Fratelli d'Italia Massa. I lavori di ripascinento della regione Toscana sarebbero dovuti partire a ottobre 2019 ed essere ultimati a fine marzo 2020, prima cioè della chiusura dei cantieri imposta dall'emergenza sanitaria. Purtroppo, a causa di forti ritardi, il cantiere è iniziato solo dopo il 10 marzo.



"In un momento molto difficile per il comparto turistico tutto, crediamo - aggiunge Fratelli d'Italia - che sia necessario che il cantiere di ripascimento di Poveromo riprenda e venga portato avanti almeno fino a metà di Maggio, in modo da poter essere ultimato l'intervento di ripascimento". "Solo così infatti - continuano - potremmo cercare di salvare la stagione turistica. Ci sono infatti stabilimenti che sono stati colpiti duramente dalle mareggiate e che oggi necessitano dell'intervento di ripascimento per poter preparare la stagione".



Fratelli d'Italia, infine, chiede alla Regione Toscana di rimediare al ritardo accumulato nell'intervento programmato da tempo e portarlo finalmente a termine.