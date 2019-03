Ecco i due nuovi assessori: Persiani nomina Paolo Balloni e l´ex-grillina Veronica Ravagli

Scelti in una rosa di una decina di nomi proposti dalla Lega: lui, geometra, assume le deleghe a lavoro, attività produttive, sport e innovazione. Lei, ingegnere, si occuperà di cultura, arte, ambiente e decoro. Cella confermato vicesindaco

Massa - Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha nominato i nuovi assessori che faranno parte della giunta e che prendono il posto degli assessori Guido Mottini e Eleonora Lama. Si tratta di Veronica Ravagli, ingegnere di 36 anni, con delega a cultura, arte, gemellaggi, ambiente e decoro e Paolo Balloni, geometra 35enne con delega a lavoro, attività produttive, sport e innovazione tecnologica. L'assessore Andrea Cella è stato confermato vicesindaco e gli è stata assegnata la delega al turismo (precedentemente assegnata a Mottini). Infine all’assessore Amelia Zanti è stata assegnata anche la delega alle pari opportunità. Il sindaco mantiene le deleghe a urbanistica, edilizia pubblica e privata, cave e attività estrattive, sanità, sicurezza e polizia urbana.



Il sindaco, da quanto si apprende, ha scelto in una lista di circa dieci nomi proposti dalla Lega in sostituzione dei due assessori Mottini e Lama. Persiani ha fatto sapere che ha scelto per il curriculum e per conoscenza. Balloni era conosciuto dal sindaco il quale ha evidenziato di aver apprezzato le sue doti umane e professionali. Ravagli, invece, ha un passato nel Movimento 5 Stelle, è stata consigliere del Quartiere 5 a Firenze. «È stato uno dei nomi proposti dalla Lega» ha detto Persiani. I due nuovi assessori saranno presentati nel Consiglio comunale di lunedì 25 marzo, chiamato ad approvare il bilancio di previsione.



LA NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA



Andrea Cella nato a Viareggio il 16/6/1984 Vicesindaco con delega a: Turismo, Politiche Comunitarie, Politiche Giovanili, Comunicazione e Performance e controlli interni



Marco Guidi nato a Carrara il 25/4/1977 Assessore con delega a: Lavori pubblici, Viabilità, Trasporto Pubblico, Mobilità sostenibile, Servizi cimiteriali, Politiche energetiche, Protezione Civile



Pierlio Baratta nato a Carrara il 15/2/1976 Assessore con delega a: Bilancio, Finanze, Patrimonio, Bilancio Partecipato



Nadia Marnica nata a Cremona il 5/5/1961 Assessore con delega a: Istruzione, Personale, Farmacie comunali, Servizi Demografici, Partecipazione e trasparenza



Amelia Zanti nata a Milano il 14/2/1967 Politiche Sociali, Disabilità, Politiche per la famiglia, Politiche della casa, Violenza di genere e Pari Opportunità



Paolo Balloni nato a Massa il 31/5/1984 Assessore con delega al Lavoro:, Attività Produttive, Sport e Innovazione Tecnologica



Veronica Ravagli nata a Firenze il 23/3/1983 Assessore con delega a: Cultura, Arte, Ambiente, Decoro e Gemellaggi.