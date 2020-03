Covid-19, Persiani:«Interrotti tutti i lavori pubblici»

Massa - Cinque nuovi casi di positività al Covid-19 registrati a Massa. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Persiani nel suo consueto messaggio serale. Quattro cittadini sono inoltre in attesa di tampone, ha riportato il primo cittadino, che ha inoltre colto l'occasione del video per esprimere la propria vicinanza alla comunità lunigianese per i due lutti della giornata di oggi.

I dati raccolti dal sindaco provengono dalle comunicazioni che intercorrono tra l'ente e l'azienda sanitaria. Su eventuali discrepanze con quelli forniti dalla Regione Toscana, dice: “a volte dei dati possono non essere proprio coerenti”.

Riguardo la comunicazione del Comune in cui si chiede ai soggetti che forniscono consegne a domicilio di comunicare almeno un giorno prima l'ora di ingresso e di uscita dalla zona a traffico limitata del centro città, Persiani precisa che sarà sufficiente richiedere alla Polizia Municipale l'inserimento del proprio nominativo nella lista comunale che garantisce fino al 3 aprile transito libero nella ztl.

Il primo cittadino ha infine informato la cittadinanza del fatto che tutti i lavori programmati dal settore lavori pubblici, da quelli di via Pisacane al rifacimento degli asfalti, fino al cantiere sul ponte di via Trieste, sono interrotti.