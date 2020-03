Covid-19, Persiani:«440 mila euro alle famiglie in difficoltà»

Massa - Duecento casi positivi al Covid-19 rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore, 50 a Massa-Carrara, 3 a Massa. “La situazione è lungi dal potersi dire in fase risolutiva”, interviene il sindaco di Massa Francesco Persiani nel suo consueto video-messaggio serale per fornire gli ultimi aggiornamenti sullo stato di diffusione del virus. Il primo cittadino è tornato a chiedere il “rispetto di tutte le regole cautelari” e ha fornito dettagli riguardo l'uso delle mascherine in distribuzione nel comune chiamando il numero del Centro operativo comunale: 0585490249.

Nel video Persiani illustra tre tipologie di mascherine attualmente in circolazione: “Quelle chirurgiche, basilari, monouso, che tutta la popolazione dovrebbe indossare. Quelle fornite dalle sartorie, con certificazioni, in tessuto lavabile. E quelle per il personale sanitario, che ha necessità di mascherine con filtro, ffp3, con alta capacità di filtraggio del virus. Le devono indossare – ha ricordato Persiani- le persone a contatto con le persone malate”.

“La mascherina non è necessaria per la popolazione in generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie. Chi sta bene, è in casa, chi è in auto da solo non deve indossare la mascherina. Deve indossarla se sospetta di avere sintomi e non vuole trasmetterli alle persone con cui entra in contatto, seppur a distanza, e chi si prende cura di persone sospette di avere il virus. Non va utilizzata in tutti i momenti della giornata, specialmente non quando siamo a casa”. Saranno le mascherine chirurgiche quelle che fornirà l'amministrazione ai cittadini che ne sono rimasti sprovvisti.

Il sindaco ha quindi ricordato che nel Dpcm del 29 marzo: “Sono stati previsti 400 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà nell'acquisto di alimenti, dei quali 440.230 mila euro destinati a Massa”.

Come verranno gestiti. “Il comune attraverso i servizi sociali dovrà individuare una platea di beneficiari che si dovranno identificare in quei nuclei familiari - non persone singole - che sono stati più esposti agli effetti derivanti dall'emergenza del Covid-19, che hanno avuto riflessi importanti e sono nell'impossibilità di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Con priorità per quei nuclei non già assegnatari di sostegno pubblico”.

Le modalità di conferimento verranno annunciate domani sera. “Il comune si sta adoperando per delineare quelle che saranno le modalità per portare le risorse a coloro che veramente ne hanno bisogno. Non sono risorse rilevantissime ma intanto prendiamo queste”. Anche Persiani, come altri sindaci della regione, è firmatario della nota congiunta destinata al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi per chiedere chiarezza sul materiale inviato dalla Protezione Civile alle Prefetture:”Le mascherine che ci ha inviato la Regione non sono risultate idonee per medici e infermieri. Dobbiamo tutelare loro salute perché se perdiamo i nostri medici avremo problemi per curare i pazienti che verranno nelle prossime settimane”.

Domani alle 12, il Comune esporrà la bandiera a mezza asta in concomitanza con gli altri comuni d'Italia in ricordo – spiega Persiani: “di tutte le vittime che hanno ferito la nostra popolazione, che hanno colpito le nostr efamiglie e minato le nostre generazioni”.