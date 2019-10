Comunicazione non ostile, se ne discute in consiglio comunale

Massa - I consiglieri Elena Mosti e Stefano Alberti in occasione del consiglio comunale di martedì 29 ottobre presenteranno una risoluzione per l'adesione del Comune di Massa al Manifesto della comunicazione non ostile. La proposta è stata lanciata dall'associazione culturale politica Trentuno Settembre ed è stata accolta dai due consiglieri comunali che chiederanno all'amministrazione di promuovere i dieci principi del Manifesto ideato per un uso consapevole e rispettoso delle parole e del linguaggio online. Nella risoluzione si legge inoltre l'impegno nel "favorire la divulgazione del documento nelle scuole cittadine, i principali luoghi di aggregazione giovanile, culturale ed educativi, presso istituzioni e ordini professionali del territorio comunale, per coinvolgere sulla responsabilità individuale e collettiva sui social media". E quello di "promuovere, presso tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica e presso tutti coloro che ricoprono incarichi diretti e professionali nelle società partecipate dal Comune di Massa, l'adesione personale al Manifesto della comunicazione ostile”.



"Sui social media, ma non solo - è la premessa del documento - si manifesta una violenza verbale che spesso, superando ogni limite, fa del destinatario della propria ostilità non un avversario, ma un vero e proprio nemico da abbattere e umiliare e alimenta così una tendenza all’aggressività che ostacola il confronto e avvelena la stessa coesione sociale". Le istituzioni vengono quindi richiamate alle proprie responsabilità: "La partecipazione e il sostengo istituzionale ai principi del Manifesto rappresenta un'opportunità per stimolare la riflessione sulle responsabilità legate all’esercizio della cittadinanza digitale e stimolare all’uso rispettoso dei linguaggi impiegati in rete". Il Manifesto, insomma, permetterebbe di rafforzare i principi di collaborazione e reciproco rispetto tra pubblica amministrazione e cittadini.



La proposta lanciata dalla Trentuno Settembre prevede di fare propri pochi principi base per convivere civilmente nella Massa "virtuale": "Virtuale è reale", "Si è ciò che si comunica". "Le parole danno forma al pensiero". " Condividere è una responsabilità", "le idee si possono discutere ma le persone si devono rispettare". "Gli insulti non sono argomenti". Il progetto nato a Trieste è stato ufficialmente condiviso da diversi Comuni: Latina, Ferrara, Lanciano, Alghero e anche enti come Avis, Ordine dei giornalisti Campania, Università Cattolica del Sacro Cuore.