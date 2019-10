Colonie, Barotti (Alternativa Civica): `Al loro posto una scuola per politici`

Massa - Come immaginare il futuro dell'ex colonia Motta e della Torino? Il consigliere comunale Andrea Barotti (Alternativa Civica) propone un piano per la riqualificazione delle strutture contestando l'attesa del completamento del Regolamento Urbanistico da parte dell'amministrazione comunale. "Si pensa che il privato - scrive Barotti - equilibrando le destinazioni urbanistiche previste, intervenga su tutto il complesso architettonico, dato che l'Amministrazione locale ed i rappresentanti del territorio non hanno avanzato ipotesi diverse, per dare un futuro ad una zona che, per anni, è rimasta abbandonata".





"Abbiamo l'opportunità, non ripresentabile, di realizzare, cercando un confronto con la proprietà, la casa della salute, nuovi posti letto per le cure palliative, la medicina nucleare ed un centro di alta specializzazione in cure riabilitative presso la ex Ettore Motta regalando, tra l'altro, ai cittadini uno spazio verde di grande pregio", scrive il consigliere.



"La colonia Torino e la ex Olivetti potrebbero, invece, trasformarsi in una sede distaccata

dell'Universita di Pisa potremmo pensare di aprire una facoltà sul modello della "Grande Ècole"

che forma i quadri politici, economici e amministrativi francesi oltre a preparare gran parte dei

dirigenti dei partiti e dei componenti dei governi transalpini. Altri paesi europei, Germania, Danimarca, Finlandia hanno scuole che formano i dirigenti nel settore pubblico, sanitario o che preparano, come in Gran Bretagna, i gestori dei conti pubblici. L'Italia, come segnalava una importante testata giornalistica nazionale affrontando il problema della poca competenza della classe politica, ha la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con sede a Roma, dipendente dal Consiglio dei Ministri, che però sembra non essere al passo degli altri paesi UE; potremmo pertanto, considerando che l'Università di Pisa è un'eccellenza vicinissima alla nostra realtà, ragionando in un'ottica territoriale più grande, pensare, avanzando una proposta di accordo e collaborazione, di far nascere una facoltà che competa con la Scuola di Roma e che proponga, ai giovani delle Regioni del nord Italia, una ulteriore possibilità formativa di alto livello. In alternativa potremmo sostenere l'idea di far nascere una sede distaccata della Scuola Nazionale dell'Amministrazione che ha, tra l'altro, una sede secondaria a Caserta; nel nostro caso la sede sarebbe a servizio delle regioni del nord Italia".



"La nostra città - continua Barotti - potrebbe, con il sostegno economico della Regione Toscana, del Comune di Massa e magari della fondazione marmo, acquisire gli spazi, si potrebbe verificare anche la percorribilità di un project financing (il polo universitario avrebbe bisogno di servizi e alloggi per gli studenti), costruendo, così, un trampolino verso il futuro per molti giovani; contribuiremmo, inoltre, alla crescita del Paese e, contestualmente, della nostra Comunità visto che implementeremmo il settore dei servizi ed avremmo nuova occupazione".