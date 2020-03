Cermec, Pd:«Soluzione di buon senso il concordato preventivo»

- È scontro sul Cermec. La notizia diffusa da Lega e Forza Italia in merito al conferimento di 4 mila 500 tonnellate di rifiuti nell'impianto di via Longobarda, è stata oggetto di una conferenza stampa organizzata dalla segreteria comunale del Partito Democratico, alla quale hanno partecipato il segretari Norberto Riccardi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e Severino Meloni. Riccardi:«Gli amministratori vogliono superare l'esperienza del Cermec? Qual è la loro linea in proposito?».«È bene ricordare – è intervenuto Severino Meloni - che il Cermec non è un impianto di smaltimento, ma consente il recupero sotto il profilo energetico e delle materie prime, trasformando il rifiuto in risorse. Ai soloni che si affacciano ora alla politica dico non si risolvono i problemi con gli slogan. Bisogna approfondire le questioni per dare risposte dal punto di vista più tecnico. L'impianto ad oggi è sottostimato, attualmente la produzione è al di sotto delle 95 mila tonnellate. C'è da domandarsi, ma l'amministrazione, che è la prima a dover risolvere il problema, dov'era in questo tempo? È questa una manovra di Benedetti solo volta a rinfocolare le diatribe interne alla maggioranza? I numeri parlano chiaro: si tratta di 4500 tonnellate divise per giorni lavorativi. Cioè 25 tonnellate al giorno di rifiuti. Non è un'emergenza. È un problema che non sussiste dal punto di vista reale». I democratici ricordano inoltre all'amministrazione di possedere il 49% della società, avendo quindi la possibilità, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, di rivederne il piano industriale.«Il comunicato del presidente del consiglio comunale – ha commentato il consigliere Giacomo Bugliani – ha un sapore evidentemente elettoralistico. L'impostazione è sbagliata: si è fatto prevalere la logica politica per una questione sulla quale il consiglio regionale non ha alcuna voce in capitolo. Lo schema di accordo con la Regione Lazio proposto dalla Regione Toscana è un atto di giunta che non ha nulla a che vedere con il consiglio regionale e non passa in commissione. Applicando la regola del presidente del consiglio, ogni scelta sbagliata della giunta dovrebbe essere imputata al consigliere comunale di turno. Detto questo, lasciando da parte aspetto politico, credo che una riflessione vada fatta: in politica si deve avere il dovere, in un momento in cui la comunità è fragile per il coronavirus, di essere informati e parlare con cognizione di causa. Inizialmente sono state citate 13 mila 500 tonnellate. Questa la comunicazione di Benedetti. Invece quelle tonnellate non arriveranno mai a Massa. Le tonnellate di sui si discute sono 4 mila 500. E se la politica avesse avuto l'intelligenza di confrontarsi con gli esperti del settore, avrebbe saputo che quella quantità significa solo 1 camion e mezzo al giorno. Inoltre il Cermec è in concordato preventivo, se non lo rispettasse fallirebbe. Questa è soluzione di buon senso».