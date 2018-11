Cellulari, a Massa zone montane senza segnale: mozione per superare il problema

Forza Italia: «Chiediamo al sindaco di attivarsi attraverso una diffida nei confronti del gestori per risolvere l'assenza di copertura che colpisce qualche centinaio di persone»

Massa - La delegata alla montagna del Comune di Massa, Giorgia Garau, insieme al gruppo consiliare di Forza Italia, nei giorni scorsi ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone montane per verificare lo stato di ricezione dei telefoni cellulari. A questo proposito, per completare la copertura del segnale, sarà presentata una mozione in Consiglio comunale per chiedere all'amministrazione di attivarsi verso i gestori telefonici per invitarli a rispettare e dar seguito ai protocolli firmati.



«Come riportato nel documento – spiegano da Forza Italia – il versante delle Guadine è quello che abbisogna maggiormente di un intervento poiché i cellulari rimangono muti e in caso di pericolo questa cosa potrebbe creare seri problemi. Ricordiamo che, nei protocolli stipulati con i gestori diversi anni fa, gli stessi si erano impegnati a coprire tutte le zone montane scoperte, ma ciò non è stato fatto e neanche i sindaci Pucci e Volpi hanno mai provato a sollecitarli dopo avergli autorizzato le installazioni di infrastrutture in tutta la città, tranne appunto nella zona montana. Con la mozione chiediamo al sindaco di attivarsi magari attraverso una diffida nei confronti del gestori per risolvere l'annoso problema che colpisce qualche centinaio di persone».