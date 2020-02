Cave, Articolo Primo: «Noi contro la chiusura ma per la redistribuzione della ricchezza»

Massa - "Questo territorio attende da anni risposte sulla problematica dei beni estimati, la discussione su certi temi non può essere osteggiata, bloccata o svenduta ma affrontata in modo sereno e costruttivo". Lo scrive in una nota Articolo Primo. Ne riportiamo la versione integrale qui di seguito:



"Come Articolo Primo abbiamo messo proprio il tema dei beni estimati come uno dei nostri cavalli di battaglia alle scorse elezioni amministrative, con particolare attenzione alle spiagge e alle cave. Abbiamo anche aderito con convinzione alla manifestazione di pochi giorni fa a Massa contro la riapertura di vecchie cave dismesse. Non siamo a favore della chiusura delle cave, ma siamo a favore di una maggiore distribuzione della ricchezza, creazione di posti di lavoro e maggiori controlli e tutele per l'ambiente".



"Pensiamo che un territorio ricco di risorse come il nostro - scrive l'associazione - ma povero in termini di ricchezza e occupazione debba ripartire da una migliore gestione del bene comune, che ad oggi arricchisce poche famiglie, dà poco lavoro sul territorio, crea disastri ambientali e non produce circoli virtuosi. Crediamo inoltre che il centrosinistra non possa abbandonare o peggio svendere temi come l'ambiente, la tutela del territorio e la salvaguardia dei beni comuni".



"La vittoria di ieri in Emilia Romagna è stata un bellissimo segnale per le forze progressiste di questo paese, e deve dare una spinta di coraggio anche in Toscana per la dura battaglia dei prossimi mesi. Chiederemo al candidato governatore Eugenio Giani qual è la sua posizione sulle cave e sui beni estimati e su "temi ambientali caldi" come Cava Fornace e Cermec".