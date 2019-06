Caos magistratura, «Perinelli, Nardi e Bugliani prendano le distanze da quei fatti»

Massa - Il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara interviene in merito all'oscura vicenda che sta investendo il mondo della magistratura e chiede un atto di responsabilità al Partito Democratico: "Lo scandalo sulle nomine del Consiglio Superiore della Magistratura tiene banco sulla scena politica nazionale - scrivono i giovani della sinistra - ma riguarda direttamente anche la nostra regione e la nostra provincia. Infatti Luca Lotti, toscano, uomo di fiducia di Renzi e Cosimo Ferri, pontremolese, deputato del Pd, sono due dei nomi coinvolti. Entrando nel merito reputiamo inammissibile che un politico inquisito (Lotti) cerchi di pilotare le nomine del Csm con la gentile collaborazione di un ex magistrato (Ferri)".



"Riteniamo che il Partito Democratico debba condannare politicamente senza alcuna titubanza comportamenti simili, a maggior ragione dopo aver celebrato con orgoglio il trentacinquesimo anniversario delle scomparsa di Enrico Berlinguer, teorico della "questione morale". Chiediamo al segretario comunale Pd Luca Perinelli, al segretario provinciale Pd Enzo Manenti, al consigliere regionale massese Giacomo Bugliani e alla deputata ex vicesindaco Martina Nardi di prendere marcatamente le distanze dai fatti avvenuti e mettere in discussione Ferri e Lotti come figure di riferimento, perché a Massa è necessario organizzare al più presto un fronte ampio in grado di dare davvero battaglia alla destra e costruire un'alternativa valida che al momento manca, episodi come lo scandalo nomine minano di fatto la collaborazione tra i partiti e le associazioni di sinistra presenti sul territorio e complicano la costruzione necessaria di una coalizione unita. In attesa di una presa di posizione decisa da parte del Pd locale e dei suoi esponenti, ci piace ricordare parafrasando Berlinguer che un partito non deve essere mai potere e clientela".