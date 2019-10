Bus e scuole, il Comune: rivedere orari e corse. Chiesto incontro a Ctt

Massa - Alla luce delle tante segnalazioni ricevute dall'amministrazione nelle ultime settimane e di un incontro con alcune mamme sugli orari degli autobus non conformi a quelli delle scuole, l'assessore al Trasporto pubblico Marco Guidi ha inviato a Ctt Nord la richiesta di un tavolo tecnico-politico per affrontare le criticità. Priorità dell'amministrazione del sindaco di Francesco Persiani fin dall'insediamento sono state il trasferimento del capolinea in piazza IV novembre ed affrontare assieme a Ctt Nord la revisione di alcune tratte e degli orari. Fatto che si è reso ancora più necessario in questo ultimo periodo. All'amministrazione comunale si sono rivolti molti genitori di ragazzi che ogni giorno utilizzano il bus per recarsi a scuola e tornare a casa, alle prese con problemi di orari fino alla soppressione improvvisa di alcune corse, episodi verificatisi in giornate differenti.



“Il passaggio dell'autobus non permette agli studenti di arrivare a scuola in tempo – sottolinea l'assessore – è necessario mettersi intorno ad un tavolo con l'azienda di trasporto e rivedere gli orari scolastici o aggiungere un'ulteriore corsa dedicata a loro. Come amministratori dobbiamo dare alla cittadinanza servizi adeguati e, non meno importante, dobbiamo tenere conto anche dell'aspetto ambientale. Agevolando l'utilizzo dei bus faremo sì che ci sia minore ricorso alle auto e meno traffico nei pressi degli istituti scolastici”.



In particolare, si sono verificati disagi per quanto riguarda Marina di Massa e i paesi a monte di Bergiola e Casette. In quest'ultimo caso, il capo di gabinetto Daniele Pepe la scorsa settimana ha incontrato un folto gruppo di mamme che ha chiesto al comune di intercedere per ottenere soluzioni. “Soluzioni che l'amministrazione si è impegnata a chiedere a Ctt Nord, l'ente responsabile del trasporto pubblico; non possiamo che condividere le rimostranze dei genitori perché se decidono di mandare i figli a scuola con l'autobus devono anche avere la certezza che arrivino al proprio istituto ad un orario consono. Quindi ci siamo subito attivati affinché le criticità segnalateci vengano risolte nel più breve tempo possibile” conferma Pepe.



Una trentina di studenti che risiedono nella frazione montana di Casette difficilmente arriva a casa prima delle 15.20 perché intercorre un intervallo di tempo eccessivo tra l'uscita da scuola (ore 14) e la partenza dell'autobus (ore 15). Maggiore però è il disagio della mattina: partendo alle 7 i bus e arrivando dopo una ventina di minuti a destinazione, gli studenti sono costretti a rimanere circa mezz'ora fuori da scuola – con il sole, la pioggia o il freddo - in attesa dell'apertura. Tra loro, ci sono moltissimi giovani delle scuole medie, tra gli 11 e i 13 anni. Per questi motivi, è stata inviata a Ctt Nord la richiesta di un tavolo in modo da poter modificare l'orario rendendolo più consono alle esigenze degli studenti massesi.