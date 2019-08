Bordigoni: «Ora penso al ricorso in Cassazione»

Massa - "I numerosi interventi sulla stampa locale e mezzi di comunicazione più disparati, non sempre riportanti gli avvenimenti in maniera neutrale e puntuale, mi spingono a fornire una personale lettura delle sentenze che hanno stabilito la mia ineleggibilità a consigliere comunale, sovvertendo il risultato espresso dalla volontà popolare". Sergio Bordigoni interviene in merito alla vicenda legale che lo vede contrapposto alla consigliera comunale Roberta Dei. I due, entrambi di Forza Italia, da un anno ormai passano di tribunale in tribunale per chiarire chi abbia più diritto a sedersi in sala 10 aprile. Dopo due sentenze che lo vedono in difetto, Bordigoni annuncia ora di pensare comunque al ricorso in Cassazione. E attraverso una nota spiega il perché:



"I giudici di 1° e 2° grado hanno entrambi equiparato il ruolo del consigliere di amministrazione," anche in assenza di deleghe, a quello del legale rappresentante di Evam SPA - interviene - Da evidenziare che la dichiarazione obbligatoria, da sottoscrivere al momento di presentazione delle liste da parte dei candidati, prevede di ‘non essere legale rappresentante’.

Accertata comunque la corrispondenza tra le due figure, la legge impone ai candidati l’obbligo di dimissione dalla carica entro la data di presentazione delle liste elettorali, cioè il 12 maggio 2018. Le mie dimissioni sono state presentate il 30 aprile 2018, con decorrenza il giorno successivo, come risultante da visura presso la CCIAA di Massa Carrara".



"L’esame della pratica, in primo grado, ha rilevato perplessità sulla data certa delle dimissioni, con conseguente mia condanna, cioè la perdita della carica assunta a seguito della consultazione elettorale. A conclusione delle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado compare la frase: “che infine i dubbi interpretativi circa i requisiti di prova della tempestività della rimozione della causa di ineleggibilità di cui trattasi suggeriscono la compensazione delle spese di lite”. I dubbi del giudice di primo di grado e le mie certezze mi hanno spinto a ricorrere in appello".



"Il giudice del secondo grado non accenna a dubbi sulla data delle dimissioni, che anzi risultano, in conformità a quanto stabilito all’art.2385 c.c., di immediata efficacia, essendo rimasta in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, come da me sempre sostenuto. Nello stesso tempo, introduce un ulteriore adempimento da parte mia, l’iscrizione delle dimissioni nel registro imprese della CCIAA".



"Nel caso delle SPA, come espressamente previsto dall’art.2385 sopra richiamato, tale compito spetta al collegio sindacale: “La cessazioni degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale” Il giudice dell’appello ha ritenuto, applicando il principio generale piuttosto che la disposizione specifica per le SPA, che tale compito potesse essere svolto anche a cura dell’amministratore dimissionario. Per tale motivo, ritenendo che rientrasse nelle mie possibilità e nel mio interesse, ha decretato la mia condanna".



"Il contenuto dell’art.2385, il parere di professionisti e dell’ufficio stesso deputato all’accoglimento della domanda, stabiliscono l’impossibilità, da parte mia, di assolvere tale compito. Tra l’altro, neppure la difesa della signora DEI ha mai accennato alla possibilità di registrazione da parte del candidato. Un’ultima considerazione: se avessi inviato le mie dimissioni, tramite raccomandata, il giorno 12 maggio 2018 (sabato) al presidente di EVAM ed al Registro Imprese, se quest’ultimo le avesse prese in carico, dopo quanto tempo le avrebbe pubblicate? Non certo entro il 12 maggio, negando così la possibilità di candidarmi! In conclusione: i giudici hanno decretato l’avvicendamento in consiglio comunale tra me e la signora Dei non perché ho rimesso le dimissioni tardivamente, ma perché non ho provveduto a fare quello che spetta al collegio sindacale e che non rientra nelle mie possibilità. In relazione poi alla contestata votazione da parte del Consiglio Comunale che ha decretato la mia convalida, la questione verteva principalmente sulla data delle dimissioni. Poiché in appello è stato ritenuto che fossero validamente fornite, ne consegue che hanno agito correttamente i consiglieri che hanno espresso voto favorevole. Adesso la decisione se ricorrere in Cassazione".