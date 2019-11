Benedetti: «La festa dei Carc non è autorizzata». Esposto in Procura

Massa - "Egregi, sono venuto a sapere che a partire dalla data odierna fino a domani sera, si svolgerà la Festa dei Carc, denominata Festa della Riscossa Popolare, quindi un evento politico, con dibattiti e cultura e che sarà possibile cenare questa sera e pranzare domani con polenta e funghi, il tutto, ovviamente, aperto ai militanti ed al pubblico". Stefano Benedetti di FOrza Italia presenta un esposto per mancata autorizzazione della festa di Riscossa Popolare organizzata dal partito dei Carc.



"Il problema non è certamente questo, ma il fatto che l'evento si svolge all'interno di un locale di via S.Giuseppe Vecchio, occupato abusivamente, ormai da tempo dal partito dei Carc, che lo hanno trasformato anche in Palestra Popolare e ciò genera diverse perplessità. La prima riguarda le famiglie indigenti morose degli alloggi popolari, che proprio in questi giorni sono state convocate dagli assistenti sociali e minacciate di sfatto se non saldano le morosità relative agli affitti, al contrario dei Carc che vengono tollerati anche se abusivi e ovviamente morosi. La seconda questione riguarda, invece, l'utilizzo di quei locali sia per la presenza di una palestra aperta al pubblico, sia per le manifestazioni politiche che si svolgono all'interno e soprattutto i rischi dovuti alla mancanza di sicurezza, del piano antincendio, acustico e delle mancate autorizzazioni alla somministrazione di bevande e cibo".



"Insomma, un locale non idoneo ad ospitare tante persone e che presenta anche carenti condizioni igieniche-sanitarie. Per quanto sopra, chiedo l'intervento di tutte le istituzioni e delle autorità competenti, per sfrattare gli abusivi dai locali di proprietà comunale, ripristinando una situazione di legalità, perché non più accettabile che qualcuno continui a tollerare questa situazione a partire dalla Prefettura, che rappresenta il Governo in loco".