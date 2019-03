Barotti: «Bellugi e Casa Socialista? A Massa serve un´opposizione che non perda tempo»

Massa - Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale di Massa di Alternativa Civica Andrea Barotti.



L'intervento, sul caso Lama, dell'onorevole Martina Nardi mi induce ad una riflessione. La Nardi manifesta solidarietà nei confronti dell'ex assessore e la ringrazia per aver messo in luce, dopo l'uscita dalla Giunta, scelte prese dal Sindaco Persiani e ritenute errate anche dal punto di vista amministrativo.

Ritengo che non si possa manifestare vicinanza verso chi ha comunicato soltanto a defenestrazione avvenuta decisioni, evidentemente, non condivise e ritenute sbagliate. Avrei apprezzato l'ex assessore e capito le parole spese dall'on. Nardi se la dott.ssa Lama avesse presentato le proprie dimissioni in ragione della sua contrarietà all'operato del Sindaco; un gesto del genere avrebbe fugato quel dubbio che oggi potrebbe far ritenere, ad alcuni, che quelle esternazioni siano frutto di un comprensibile dispiacere personale per un esperienza amministrativa precocemente finita.

Per quanto mi riguarda non intendo utilizzare gli articoli dell'ex Assessore e dell'ex vicesindaco per fare opposizione, ne penso che si possa chiedere al sindaco di dimettersi per le liti interne alla Giunta anche perché se così fosse la Nardi avrebbe dovuto chiedere, a suo tempo, le dimissioni di Volpi che, nell'ultima campagna elettorale, ha perfino sostenuto.

La maggioranza di centrodestra, con quanto è seguito al rimpasto, ne è uscita indebolita mentre l'opposizione, o meglio quella parte che ha cercato di usare questa vicenda, si è esposta alla replica di chi non ha dimenticato "L'Enrico stai sereno".

Una opposizione seria e rinnovata chiederebbe alla Giunta di smetterla di guardarsi l'ombelico, chiederebbe alla maggioranza di aprire un confronto sulle proposte; idee che questa maggioranza fatica a presentare.

Il rinnovamento dell'opposizione è essenziale per liberarla dal peso del passato, di decisioni mancate o errate e così consentirle di essere efficace.

Gli elettori ricordano che il modello sanitario che abbiamo da qualcuno è stato sostenuto, che la ricandidatura di Rossi non è stata contrastata da chi era alla Leopolda, che il risanamento del territorio, nonostante il tempo trascorso, non è stato pienamente realizzato, che l'urbanistica è ferma poiché l'ultima fase della precedente legislatura si era trasformata in un Vietnam interno al PD, che la discarica ex Cava Viti è sorta perché qualcuno l'ha consentito, che Asmiu è stata amministrata anche prima dell'arrivo di Persiani e spererebbero che qualcuno riesca a rilanciarla. L'opposizione deve smetterla di trastullarsi con temi inconsistenti (prima la poesia del Bellugi poi la valorizzazione della "Casa socialista" di Forno) deve guardare alla realtà, tornare sulla terra, alzarsi le maniche e cominciare a lavorare per poter sperare di riavere la fiducia della maggioranza dei cittadini.