Barotti (Alternativa Civica): «Acqua inquinata? E allora gli scarichi della Ricicleria? »

Massa - Il consigliere comunale di Alternativa Civica, Andrea Barotti, interviene in merito alle condizioni del fosso Lavello. Riportiamo di seguito la sua nota in forma integrale.



L'Assessore Veronica Ravagli ha annunciato che, a breve, l'Amministrazione comunale provvederà alla periodica campionatura delle acque del fosso Lavello per tentare di individuare la causa dei divieti di balneazione, degli sforamenti che, con una certa frequenza (spesso in concomitanza con piogge intense), Arpat riscontra.

Le verifiche, i numerosi e ripetuti sopralluoghi, ad oggi, non hanno prodotto alcun concreto risultato e tale deludente bilancio sembra davvero incredibile considerato che viviamo in un epoca tecnologicamente avanzata (riusciamo a vedere cosa accade perfino nel posto più sperduto del pianeta e non troviamo chi scarica liquami in un fosso), del pari è clamoroso che non siano stati adottati gli adeguamenti indispensabili per evitare, come avevo già segnalato, il ricorso al bypass, in caso di intense piogge, da parte dell'impianto di depurazione!

Trovo positivo che Persiani inviti tutti, raccogliendo l'indicazione che dal banco dell'opposizione

avevo espresso anche per altre problematiche, alla collaborazione ma al contempo debbo

stigmatizzare il forte ritardo dell'azione della Giunta di centrodestra; ricordo che il primo cittadino veste la fascia tricolore non da un giorno e che ben avrebbe potuto, almeno per il potenziamento del depuratore, a partire dal dissequestro, sollecitare Gaia nonché, da sindaco e socio dell'azienda idrica, attivarsi per velocizzare lo sblocco dell'impianto motivando tale esigenza con la necessità di salvaguardare l'integrità ambientale e, con essa, la salute dei cittadini.

Rilevo, purtroppo, come la politica si muova troppo lentamente rispetto alle esigenze dei cittadini ed alle necessità del mondo produttivo! Mi chiedo le ragioni per le quali non si sia promosso, da subito, un tavolo tecnico aperto alle istituzioni coinvolte ed ai Comitati/associazioni cittadine per superare un problema, evidentemente, noto (l'insufficiente capacità del depuratore) e così aprire, velocemente, quel cantiere di cui l'economia turistica ha bisogno! Mi domando perché non sia stato possibile evidenziare, anche con un intervento sulla stampa, all'Autorità inquirente le necessità della nostra Comunità, per evitare di far ricadere le nostre spiagge sotto l'incubo dei divieti di balneazione! Credo che sia possibile, in un sistema costituzionale avanzato, trovare un giusto equilibrio tra diritti ed esigenze apparentemente in contrasto.

Trovo, inoltre, ben poco apprezzabile che l'Assessore Ravagli critichi o giudichi l'operato di Arpat e attacchi l'Autorità di controllo per aver effettuato i prelievi in prossimità delle piogge! Ritengo che l'escherichia coli non debba, salvo eventi eccezionali, essere presente, oltre la soglia di legge, nelle nostre acque in ogni tempo (il clima è cambiato! Le piogge intense non si possono considerare un fenomeno straordinario)! Un politico dovrebbe evitare di lamentarsi del fatto che gli accertamenti avvengano anche in un momento meteorologico sfavorevole poiché lo scopo di un buon amministratore deve essere quello di trovare soluzioni che eliminino l'inquinamento e garantiscano, in questo caso, la salubrità delle acque (mi chiedo se possa essere corretto tentare di nascondere la polvere sotto il tappeto promuovendo le campionature solo se eseguite in assenza di pioggia).

Ed ancora, non posso non esprimere stupore, da cittadino e da imprenditore, quando la politica pare suggerire ad un' Autorità, che opera per garantire l'integrità del nostro territorio, quando effettuare i prelievi! Nessun privato, imprenditore, artigiano si sogna di dare indicazioni ad Arpat! la politica non deve dare neppure l'impressione di intromettersi nel lavoro che Arpat svolge per non rischiare, involontariamente, di minare la fiducia dei cittadini, del mondo imprenditoriale verso l'Agenzia Regionale.

Mi auguro che il Sindaco e l'Assessore Veronica Ravagli, oltre agli annunci, oltre a richiamare

l'attenzione sul Lavello, a lanciare appelli alla Regione vogliano chiarire dove siano sfociate le

acque non depurate che l'ex Ricicleria (chiusa a distanza di un anno dall'insediamento della Giunta del cambiamento) immetteva in fognatura bianca, vogliano fornire spiegazioni circa la presenza di cumuli di RSU nella ex discarica di Codupino (riscontrati dalla Commissione Ambiente), vogliano chiarire come sia stato e venga smaltito il percolato della ex discarica, vogliano chiarire perché in un documento presentato in Consiglio si parla di riduzione dei costi di movimentazione delle diverse tipologie di rifiuto facendo riferimento al sito della ex discarica di Codupino (area chiusa da anni! È ragionevole avere il dubbio che l'autorizzazione del sito sia scaduta? Io penso di sì), vogliano chiarire in base a quale titolo autorizzativo il nuovo impianto di Via Dorsale svolga la propria attività (credo sia chiara la distinzione tra un'autorizzazione e una semplice presa d'atto dirigenziale magari trasmessa anche ad altri Enti).

La protezione del nostro territorio, la promozione della nostra economia, del turismo passa dal

superamento di tutte le criticità esistenti, dalla soluzione dell'inquinamento da escherichia coli ma anche dalla trasparenza su questioni estremamente delicate, di interesse ambientale, che

l'Amministrazione ha il dovere di affrontare, con urgenza, riguardando direttamente il Comune; le osservazioni ad Arpat appaiono non sostenibili quando la Giunta, l'Assessore all'ambiente, il

Sindaco non rispondono a domande come quelle che in questo mio intervento ho riproposto.