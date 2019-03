Assessori cacciati, Rivieri (Fi): «Scontro nella Lega, informeremo Berlusconi»

Il membro del coordinamento provinciale del partito azzurro: « Questa amministrazione è diventata una coalizione dura estremista e chiusa al mondo dei moderati». Da sinistra interviene anche Left: «Ai cittadini non interessano queste faide»

Massa - Il giorno dopo la nomina dei nuovi assessori del Comune di Massa, Paolo Balloni e Veronica Ravagli, in sostituzione di Guido Mottini e Eleonora Lama non si placano le polemiche per questa prematura crisi politica della giunta guidata da Francesco Persiani. Sull’argomento intervengono, criticando da destra e sinistra, Mauro Rivieri, del coordinamento provinciale di Forza Italia e Maurizio Bonugli, Daniele Terzoni e Andrea Biagioni di Left, Laboratorio politico di Massa-Carrara. Riporiamo di seguito i loro interventi.



Con grande stupore e preoccupazione ho letto le motivazioni della "cacciata" del vicesindaco Mottini e dell'assessore alla cultura Eleonora Lama da parte del sindaco Persiani; non posso non ricordarmi e ricordare a Persiani che fu proprio lui ad approvare, sostenere e difendere la scelta dell'assessore Lama, dichiarando sia pubblicamente che privatamente, che l'arte deve stimolare la riflessione e che noi cattolici dobbiamo insegnare la tolleranza ed accettare qualsiasi forma d'arte. Ricordo a Persiani di avermi attaccato pubblicamente, per aver criticato la scelta dell'amministrazione di sponsorizzare la mostra di Veneziano, che a mio avviso, ribadisco, ha offeso i valori dei cattolici cristiani credenti. Se è vero che l'assessora Lama ed il Vicesindaco hanno fatto scelte sbagliate Persiani è ancora più responsabile in quanto sindaco, quindi coerentemente dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni (pur non avendo condiviso il suo patrocinio alla mostra sento di dover dare la mia piena solidarietà politica all'assessore Lama, anche alla luce delle odierne nomine).

Questo licenziamento in tronco, Lama/Mottini, nasconde in realtà uno scontro interno alla Lega, Lega che sta gestendo Persiani e la città di Massa. Dove è finita la coalizione di Centrodestra democratica liberale europeista votata dai cittadini massesi? Questa amministrazione è diventata una coalizione dura estremista e chiusa al mondo dei moderati, moderati che hanno permesso a Persiani di diventare sindaco.

In questo momento di gravissima crisi politica di Massa Forza Italia che dovrebbe avere un ruolo importante all'interno della coalizione è inesistente.

Mi domando come mai il coordinatore provinciale Mastrini non ha convocato il coordinamento di Fi per discutere, confrontarci e prendere una posizione in merito a questa grave situazione? siamo forse anche noi diventati dipendenti della Lega? Forse è meglio tacere in previsione delle prossime consultazioni regionali? Si stanno già spartendo le poltrone?

Riesco a capire come mai ci siano tante defezioni da Forza Italia. Il partito si sta sgretolando con questo immobilismo, non c'è impegno, presenza sul territorio, progetti.

Difronte a questo immobilismo un gruppo di iscritti e simpatizzanti di Forza Italia ha stilato un documento dove denuncia lo stato di degrado e l'assenza politica di FI sul territorio anche nella vicenda Persiani, documento che verrà consegnato in un incontro a Roma al presidente Berlusconi.





LEFT: «AI CITTADINI NON INTERESSANO LE FAIDE POLITICHE»

Alla città e ai cittadini di Massa poco interessano le faccende personali e le faide interne alla destra locale. I due assessori dimissionati ricoprivano deleghe importanti perché nel binomio cultura e turismo ci passa uno dei principali volani del possibile rilancio economico ed occupazionale del nostro territorio.

Ma nell’incidente amministrativo che li ha visti coinvolti, non sono venuti a mancare i due ex assessori, ciò che manca è una politica di promozione turistica degna di questo nome legata alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, storico e paesaggistico-ambientale di cui i Sindaci, e non altri, sono i principali responsabili.

A poco meno di un mese del ponte pasquale, tradizionale inizio della stagione turistica apuana, sono totalmente sconosciute le strategie di marketing territoriale attivate dal Sindaco e dalla sua Amministrazione; non c’è traccia dell’“apertura” di nessun Tavolo con gli operatori turistici del territorio finalizzato alla miglior promozione dei nostri turismi.

Nessuna collaborazione è stata avviata con Toscana Promozione Turismo, l’ente regionale con il ruolo di promuovere i territori toscani e le loro peculiarità ed unicità turistico-culturali.

Nessuna sinergia è stata messa in campo in politiche di “area vasta” con l’insieme degli Enti locali limitrofi piuttosto che con le realtà dei Parchi Naturali delle Alpi Apuane, dell’Appennino tosco-emiliano o delle Cinque Terre tra enogastronomia e bellezze naturalistiche sulla Via Francigena.

Esattamente come nelle politiche culturali. Qua siamo alle Pro Loco imperanti, all’esaltazione conviviale delle Sagre di paese e all’inaugurazione di pseudo monumenti a pseudo poeti peraltro perfetti sconosciuti già “di là dall’acqua”.

Col Teatro Guglielmi ancora chiuso nonostante le promesse e il castello Malaspina assolutamente sottoutilizzato, registriamo la completa incapacità nel “fare rete” per promuovere le necessarie collaborazioni col mondo dell’associazionismo culturale massese, ma anche con la vicina Accademia delle Belle Arti di Carrara piuttosto che, anche qua, con la Regione Toscana.

Invitiamo il Sindaco ad abbandonare la Sua limitante visione “massacentrica” ed evitare -con nomine errate, il dilettantismo amministrativo, per non dover “scaricare” sugli altri le responsabilità politiche di un eventuale fallimento perchè, nel frattempo, la città resta inchiodata alle promesse elettorali e a delle irrealizzabili linee programmatiche di mandato che stanno diventando carta straccia.

Infine, anziché attardarsi nella mediazione tra pratiche di provocazione pseudo ideologica di alcuni alleati o al fraintendimento che passano, in queste ore, dalla vicenda della Casa Socialista di Forno (glorioso pezzo di storia antifascista locale), chiediamo al Sindaco di attivarsi con i rappresentanti di Governo a Roma per acquisire al patrimonio pubblico e comunale la Villa Massoni e le Colonie al mare, così come previsto dall’articolo 42 della Costituzione, di molte sentenze della Cassazione e delle normative vigenti alla voce “esproprio”..

Le chiediamo dunque di attivarsi perchè, come i nostri nonni ci hanno insegnato: "ben fatto è meglio che ben detto"!