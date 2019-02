Asmiu, in arrivo la rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti

In Consiglio comunale annunciata ufficialmente la revisione del porta a porta in favore dei cassonetti

Massa - Francesco Persiani, sindaco di Massa, definisce quel periodo in maniera categorica: «è il quinquennio dell’immobilismo». E annuncia delle nuove misure per andare a rimediare la «mala gestio» di chi l’ha reso tale: l’amministrazione di Alessandro Volpi. Le parole del primo cittadino hanno aperto l’ultimo consiglio comunale di lunedì 25 febbraio. In programma c’è la presentazione del piano “Città pulita e differente” che per Asmiu, azienda di igiene urbana del Comune, prevede alcuni cambiamenti: in arrivo ci sono i circuiti misti di raccolta domiciliare e di prossimità. In sostanza la revisione del servizio di raccolta porta a porta. L’amministratore unico di Asmiu Lorenzo Porzano, durante la seduta di consiglio, ha illustrato ai consiglieri comunali ciò che cambierà nel servizio offerto dalla partecipata. Azienda – ha premesso Porzano – che per la raccolta in strada conta su 75 persone. Ed è anche su queste persone che la lente dell’amministratore si è soffermata. In ballo ci sono i numeri: un tasso di malattia del 20%, 14 mila ore di ferie, 6500 ore di infortunio. E il fatto che una parte del personale dell’ente presenta delle prescrizioni gravi «che limitano l’attività lavorativa. E chi lavora – ha detto Porzano - lo fa anche per gli altri». Secondo l’amministratore servirebbe più personale: almeno 82 persone. «Le risorse di Asmiu non possono permettere di fare il Porta a Porta. Abbiamo quindi concordato un servizio misto programmato in concertazione con gli uffici urbanistica».



Ecco quindi il piano per migliorare il decoro della città, che è stato consegnato nelle mani di tutti i consiglieri qualche giorno prima della seduta di consiglio. “Ad oggi – si legge nel documento - la situazione relativa al mese di dicembre 2018 vede complessivamente una raccolta differenziata che si attesta sul valore di circa 31,07%”. Un piccolo progresso nel servizio offerto alla cittadinanza rispetto a dicembre 2017 c’è stato se si considerano i numeri: lo scorso anno la copertura della differenziata del Comune si fermava al 28,99%. Incremento non sufficiente a giustificare il servizio porta a porta, secondo l’amministratore di Asmiu: “Il limite dell’attuale organizzazione del sistema di raccolta – continua la relazione - se nelle zone che urbanisticamente sono connotate dalla presenza di case singole e fino a nuclei quadri - famigliari ha dato buoni risultati attestandosi su una percentuale di differenziata di circa il 60%, non ha dato i risultati auspicati nelle zone con elevata densità abitativa, con particolare riferimento alla presenza di condomini”.



In sintesi nel piano si inserisce:

• “Raccolta porta a porta, conservando l’attuale organizzazione ed estendendola alle zone nelle quali insistono abitazioni singole e fino ad insediamenti quadri famigliari e nelle zone industriali;

• raccolta con sistema di prossimità (cassonetti) nelle zone di pregio e di interesse turistico: realizzazione di n. 6 isole ecologiche interrate svuotabili con un sistema a campana da 3.000 lt. cadauna, nelle quali i cittadini, muniti del proprio codice fiscale, possono conferire in qualunque ora rispettivamente rifiuto indifferenziato, organico, multi materiale leggero e carta e cartone, con l’aggiunta di cassonetti da lt. 240 dedicati alla sola frazione vetrosa; nella planimetria le postazioni di queste isole sono individuate con il colore viola

• sistema di prossimità nella zona cittadina, comprese le frazioni montane, realizzazione di n. 185 isole ecologiche di superficie costituite da cassonetti da lt. 3.200 svuotabili con il sistema side loader ed accessibili, anche questi, con il codice fiscale;

• sistema di prossimità nelle strade cittadine non percorribili dai mono operatori, realizzazione di n. 140 isole ecologiche con cassonetti da lt. 660,

• distribuzione di n. 150 cassonetti bianchi da lt. 660 dedicati esclusivamente alla raccolta del verde ( sfalci e potature ), nelle zone in cui con più frequenza si manifesta l’esigenza di smaltire questo particolare tipo di rifiuto".



Insomma, strada che vai, raccolta che trovi. E in consiglio non sono mancate le perplessità. «Non sappiamo dove verranno ubicate le isole interrate – ha detto Luana Mencarelli del Movimento Cinque Stelle - E al nostro territorio si aggiungeranno 1450 cassonetti, che non è poco. L’aspetto odorigeno non è da non sottovalutare e i codici fiscali saranno utilizzabili per residenti o anche per i domiciliati?». Per Stefano Alberti (Pd) si «chiama rivoluzione ciò che reputo un’involuzione. Quello che viene proposto in questo atto contrasta con l’indicazione dell’Ato dei rifiuti». Il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese lamenta che Massa «è la pattumiera della Toscana». E chiede dignità e professionalità per i lavoratori di Asmiu. Uilian Berti (Articolo 1mdp) interroga il sindaco sul sistema di premialità previsto per il cittadino virtuoso: significa un abbattimento della Tari? Antonio Cofrancesco (Persiani sindaco) denuncia la mancanza di controlli nel servizio Porta a porta. E per Piergiuseppe Cagetti il «costo della Tari è sconcio. Questo comune dovrà fare tutti i sacrifici necessari per salvare l’azienda». Filippo Frugoli (Lega), infine, ha sottolineato il risultato dell’operato di Porzano, segno che con l'impegno non serve avere una «megalaurea per arrivare lì».



C’è anche chi come Agostino Incoronato (Uniti per la città) ha mostrato una sincera preoccupazione per l’eventuale aumento in bolletta di fronte a tutti questi cambiamenti. L’assessore al bilancio Pierlio Baratta ha rassicurato i cittadini: nessun rincaro della Tari è previsto. «Dove trovo i soldi? - dice Baratta - In re ipsa». Grazie ad un servizio di efficientamento di ciò che già c'è, spiega, senza tagliare o diminuire il personale di Asmiu. «È necessario contenere i costi ma sarebbe poco lungimirante una pianificazione che va a contenere quelli del personale».