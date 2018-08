Asmiu, il Comune cerca il nuovo amministratore unico

Ecco come partecipare all'avviso pubblico per il vertice dell'azienda dei rifiuti di Massa

Massa - Il Comune di Massa procederà alla nomina del nuovo amministratore anico di Asmiu, l'azienda speciale che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e i servizi di igiene sul territorio comunale. Al fine di individuare il candidato è stato emesso un avviso pubblico nel quale sono riportati i requisiti per la nomina (possesso di professionalità e competenze adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire) e le eventuali limitazioni e incompatibilità previste per l'incarico.



Quanti siano interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la domanda, allegando un dettagliato curriculum vitae, entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018 nei seguenti modi: consegna a mano all'Ufficio Protocollo, 1° piano palazzo Comunale; a mezzo posta raccomandata a/r; tramite pec all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it.



Si ricorda che l'incarico di amministratore unico Asmiu è a titolo onorifico per cui è previsto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.