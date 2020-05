Ancora chiusi parchi e spiagge, il Comune annuncia la riapertura delle fontane

Massa - Il Comune di Massa ha emesso un'ordinanza che annuncia le aperture, e le chiusure, degli spazi di competenza comunale in vista della seconda fase prevista per il contenimento del Covid-19. L'amministrazione di Francesco Persiani per il momento stabilisce che a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 compreso prosegue "la chiusura al pubblico degli Uffici comunali" con la sola esclusione "dell’ufficio stato civile e dei servizi cimiteriali", il cui accesso è consentito esclusivamente il mattino, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, utilizzando l’ingresso riservato al personale ubicato di fianco all’URP, che dispone di apposito citofono e che è

debitamente presidiato.

Per pratiche urgenti ed indifferibili riferite ad altri servizi, si può accedere agli uffici esclusivamente se, per la gestione del procedimento, non è possibile utilizzare i sistemi informatizzati e solo previa acquisizione di specifico appuntamento, secondo le modalità specificate sul sito del Comune di Massa.

Resta in vigore "la chiusura al pubblico degli uffici di MASTER s.r.l.; la rimozione temporanea di tutti gli arredi presenti sia nei dehors esterni che nelle aree pubbliche antistanti

i pubblici esercizi; la sospensione dei mercati settimanali, del martedì a Massa e del venerdì a Marina di Massa, con l’esclusione della vendita dei soli generi alimentari".

L'amministrazione ordina inoltre "la chiusura totale dei Parchi Pubblici, del pontile di

Marina di Massa e di tutti i varchi a mare, dei giardini e di tutte le aree verdi interne, insistenti su strade e piazze Comunali, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’area verde di Piazza Pellerano, di Piazza Stazione , la Piazzetta dei Ronchi, ecc…) e delle relative aree giochi, ovunque allestite, e delle aree fitness, fatta eccezione per i Parchi sorvegliati per i quali la chiusura potrà essere revocata anticipatamente previo accordo con i gestori degli stessi, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza atte ad evitare nuovi contagi".

Nel documento "presa visione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 46 del 29/4/2020, nei limiti e per le sole finalità di cui alla succitata ordinanza, la riapertura del Parco fluviale del Frigido e per l’effetto, delle piste pedonali e ciclabili al suo interno, con decorrenza 1 maggio 2020, raccomandando alla cittadinanza il rigoroso utilizzo di tale area nel rispetto delle prescrizioni disposte nella

predetta ordinanza che si riportano integralmente: “omissis…1.E’ consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente

autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione; 2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri”.



Il Comune informa inoltre che con ulteriori provvedimenti saranno disposte le modalità di riapertura dei cimiteri comunali e delle fontane pubbliche, servizi chiusi per evitare assembramenti.