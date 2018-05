Anche Giovanni Toti a sostegno di Francesco Persiani

Massa - Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria ed esponente di rilievo di Forza Italia, esprime piena soddisfazione per il percorso del Centro destra e la candidatura di Persiani a Massa. Queste le parole del Governatore: "Sono davvero contento che la coalizione di centrodestra si presenti unita alle elezioni amministrative a Massa: le recenti elezioni politiche e le regionali in Friuli hanno dimostrato che il centrodestra compatto è la formula vincente. Sostengo quindi con convinzione la candidatura di Francesco Persiani, professionista stimato e conosciuto in città, e ritengo davvero importante che questa candidatura sia appoggiata anche da forze civiche che si riconoscono in un progetto alternativo rispetto ad anni di amministrazioni di sinistra. Come noto sono legato a Massa da profonde radici familiari ed umane; penso che questo territorio abbia straordinarie possibilità di rilancio e debba uscire dalla condizione di degrado e marginalità nella quale si è venuto a trovare a causa del malgoverno: basti pensare ai dati drammatici sulla disoccupazione. A Francesco e a tutti gli amici impegnati in questa battaglia va quindi il mio augurio di buon lavoro, con la convinzione che i tempi siano maturi perché anche Massa possa essere amministrata dalle forze di centrodestra". Francesco Persiani ringrazia il Presidente Toti per il sostegno ricevuto.