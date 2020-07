A Ricortola il candidato per Sì Toscana a Sinistra Tommaso Fattori

Massa - Sabato 11 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, al parco di Ricortola si svolgerà la presentazione dei rappresentanti delle sigle a sostegno della candidatura di Tommaso Fattori a presidente della Regione Toscana. All'incontro sarà presente lo stesso candidato alle elezioni amministrative regionali, che si terranno domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre.



Tra le proposte presentate e approvate con la lista Sì Toscana a Sinistra, il piano tamponi a tappeto in tutta la Toscana e quello per il rilancio economico di isole, coste e aree montane attraverso bonifiche e conversioni produttive, le misure a sostegno dell'agricoltura biologica e della mobilità verde, il piano per l’apertura gratuita e in sicurezza di tutte le spiagge libere, scongiurandone chiusure o ampliamenti delle concessioni agli stabilimenti privati.



Gli altri candidati in lista alle prossime elezioni regionali al momento sono Eugenio Giani per il centrosinistra (Pd, Italia Viva, liste civiche), Susanna Ceccardi per il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) e Irene Galletti per il Movimento 5 Stelle.