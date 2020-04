25 aprile, è scontro: Bendetti chiede conto al Prefetto, replica l'Anpi

Massa - Botta e risposta tra il presidente del consiglio Stefano Benedetti e il neonato circolo Anpi, Vico.

Oggetto dello scambio di battute la cerimonia del 25 aprile che si è tenuta in largo Matteotti.



"Ho affidato alla stampa ed alla Tv locale il mio messaggio istituzionale per omaggiare i caduti della Liberazione - scrive in una nota Benedetti - tutti i morti delle guerre e del Covid-19, perché davo per scontato che non si sarebbero svolte manifestazioni come da Decreto del Presidente del Consiglio Conte. Devo prendere atto dai quotidiani locali, che a Massa, il Prefetto ha autorizzato la manifestazione dell’ ANPI, alla quale hanno preso parte una trentina di persone, anche se con mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. Ho letto anche le parole di rammarico di Don Luca, che non solo ho apprezzato e condiviso, ma mi hanno stimolato una riflessione circa il rispetto delle regole che dovrebbe coinvolgere tutti gli appartenenti alla nostra comunità. Non capisco, infatti, quale sia stato il motivo della deroga concessa dal Prefetto ( Nel merito sarebbe interessante conoscere quante persone sono state autorizzate ) e mi rimane del tutto incomprensibile, che comunque, non sia stata posta una limitazione al numero dei partecipanti, tra i quali, vi erano una onorevole, un consigliere regionale ed una ex parlamentare, oltre all’ex Sindaco Pucci, curiosi vari e membri dell’ ANPI. La scena che si vede attraverso alcuni filmati pubblicati sui social, è davvero imbarazzante per tutti e mi chiedo se era davvero indispensabile organizzare una manifestazione del genere, di fronte al dramma del Corona Virus e con una legge che, attualmente, proibisce gli assembramenti in luogo pubblico, pena, sanzioni e denunce, come è accaduto dopo l’irruzione dei Carabinieri in una chiesa del nord, dove alcune persone con protezioni e in totale sicurezza stavano assistendo ad una messa. Mi chiedo se la manifestazione non potesse essere fatta solo con le figure istituzionali all’interno della Provincia o della Prefettura,evitando in questo modo pericolosi assembramenti di persone. Faccio notare che nel video diffuso si vede chiaramente il Dirigente dell’ ANPI locale fare un comizio con la mascherina abbassata. In fondo anche il Presidente Sergio Mattarella , si è recato ieri all’ Altare della Patria, solitario e silenzioso, ma con tutti gli Italiani che simbolicamente erano dietro di lui, ma non solo. Nella stessa Carrara, l’iniziativa si è svolta con il Sindaco, il Presidente del Consiglio e due rappresentato dell’ ANPI. Anche nelle altre città della Toscana non sono stati creati assembramenti e perfino a Livorno città molto più grande di Massa, erano presenti poche persone e nessun curioso. La cosa che più mi irrita, di fronte a questa scandalosa iniziativa autorizzata dal Prefetto di Massa Carrara, è il fatto che tante famiglie, proprio a causa delle prescrizioni previste dal Decreto Conte, non hanno potuto rivedere e riabbracciare i propri cari morti a seguito del contagio da Corona Virus e neanche fare i funerali, che sono vietati proprio per evitare contatti sociali . E che dire di tante altre richieste di manifestazioni che non sono state autorizzate e perfino dei matrimoni civili e religiosi, tutti rigorosamente rinviati a data da destinarsi, per non dire, appunto, lo svolgimento delle stesse messe. Quello che è accaduto ieri, non è stato un bell’esempio per la nostra comunità ed in ciò, l’Anpi ha le sue responsabilità, ma non solo, ha dimostrato in questo modo una arroganza senza limiti e poca responsabilità , imponendosi con una iniziativa pericolosa, irrispettosa dei cittadini tutti ed in violazione alle norme di Governo che dovrebbero riguardare tutti, ANPI compreso. Spiace dover constatare che alla manifestazione vi erano diversi politici, Parlamentari, Consiglieri, quasi tutti appartenenti alla stessa area e nel merito, ho avuto la sensazione che gli stessi fossero alla parata, non tanto per onorare i caduti della Liberazione, quanto per mera propaganda politica. Per quanto sopra, chiedo al Prefetto di Massa Carrara di accertare se la manifestazione ha rispettato le modalità e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata".



La replica



"Come Circolo ANPI non possiamo che esprimere la nostra posizione in merito a quanto dichiarato sui giornali da personalità pubbliche, che fanno riferimento al 25 aprile, festa nazionale, come un momento divisivo. Per noi, questo altro non è che l’ennesimo penoso tentativo di riscrivere la realtà per piegarla sulla propria travisata ideologia.

La Liberazione, posta in essere dalla volontà e dai sacrifici di migliaia di italiani, di tutte le forze politiche, è la massima espressione del desiderio di democrazia, di civiltà, di pace di un popolo fino a quel momento vessato dalla tirannia e dalle costrizioni.

L’iter che ha portato alla Carta Costituzionale, è nato proprio da chi si è schierato contro un modello che faceva del terrore e della repressione i suoi strumenti. Per noi è inconcepibile quella riconciliazione, che qualche politicante chiede, in quanto non è possibile far coincidere i destini di chi difendeva la violenza fascista, le ingiustizie e i soprusi, con chi, accomunato dalla voglia di creare un paese libero, ha posto le basi per l’Italia in cui oggi viviamo".

"L’amministrazione più volte si è dimostrata ambigua, spesso ammiccante verso personalità di un chiaro orientamento ideologico, che fa del revisionismo storico uno dei suoi “pilastri”.

Per noi, Circolo Comandante Vico, non basteranno più le vuote presenze delle autorità. Chiediamo, infatti, rispetto e coerenza, da parte di chi veste ruoli istituzionali nella nostra città, medaglia d’oro per la resistenza, nei confronti della memoria della lotta di liberazione. Chi accusa l’ANPI di non essere obiettiva nell’esaminare la realtà storica, ammette di non conoscere affatto quest’ultima".