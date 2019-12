«Vietare la manifestazione delle Sardine?». Pioggia di critiche su Benedetti

Massa - Prosegue a Massa la polemica sulla manifestazione delle Sardine prevista per sabato 14 dicembre in piazza dei Narcisi, nel centro storico. L’ultima uscita del presidente del Consiglio comunale Stefano Benedetti («il prefetto vieti la manifestazione in ottemperanza di un'ordinanza del sindaco Pucci») ha sollevato un altro polverone in città. A intervenire dalla minoranza è il consigliere di Alternativa Civica, Andrea Barotti: «La manifestazione organizzata dalle "sardine" si sta trasformando in un'occasione di confronto non sui temi che i giovani propongono ma sull'opportunità di consentire a questi ragazzi di scendere in piazza. Assistiamo, inoltre, al tentativo di noti esponenti politici di strumentalizzare un evento promosso, finalmente, da una generazione che, purtroppo, non ha avuto considerazione, ascolto ed attenzione da chi ha il dovere di amministrare o di porsi quale alternativa di governo di un paese o di una città. I nostri figli, come dimostrano le statistiche, costruiscono o immaginano il loro futuro all'estero lontano da una foresta di pietra, da un paese che ha, di fatto, bloccato l'ascensore sociale, che guarda, principalmente, alle esigenze della popolazione più anziana; a fronte di una tale situazione la politica locale discute sul diritto di manifestare di questi ragazzi come se la questione si potesse ridurre ad un fatto di mero ordine pubblico».



«I giovani – prosegue Barotti – con i movimenti nati per la salvaguardia del pianeta ed ora con "le sardine", hanno forse preso coscienza che per poter cambiare la comunità, la nazione, il pianeta in cui vivono debbono impegnarsi, debbono conquistarsi uno spazio, debbono spingere una classe politica "anziana" ad inserire nell'agenda di governo la questione giovanile ed a sviluppare progetti, proposte di lungo respiro che non ipotechino il futuro. I movimenti, che si affacciano sulla scena politica, per scongiurare il pericolo di compromettere un cammino che potrebbe condurli lontano, per mantenere la freschezza, la vivacità, la forza rinnovatrice che li contraddistingue dovranno rivendicare, con forza, la loro autonomia, evitare di essere incasellati in uno schema di gioco già scritto e non attribuire ad altri il compito di esprimere o difendere le loro idee. La vicinanza o il coinvolgimento di personaggi politici maturi espone, infatti, i movimenti giovanili al rischio che qualcuno veda in essi un vestito da indossare o una propaggine di una vecchia pianta pertanto spero che i ragazzi, le ragazze che intendono partecipare alla vita politica aprano gli occhi, stringano i denti e non mollino il terreno che riusciranno, democraticamente, a guadagnare; i giovani siano gli artefici ed i protagonisti di un rinnovamento che porti capacità, competenze, innovazione, creatività! Ritengo che non si possa, per un episodio fortunatamente isolato, avvenuto in un'altra città, di cui purtroppo non si conoscono ancora gli autori, considerare pericoloso un movimento; è irragionevole negare, per colpa di alcuni individui, il diritto di una moltitudine ad esprimere, pacificamente, il proprio pensiero. Pensare di vietare una piazza equivale ad ammettere di non essere capaci di garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini; significa porre in discussione la professionalità delle forze di polizia. Una tale scelta non può e non deve essere accolta poiché offre una immagine completamente erronea delle competenze di chi veste, con spirito di sacrificio e abnegazione, la divisa. Sono certo che le forze dell'ordine, come avvenuto in passato, garantiranno la libertà di quanti manifesteranno e di quanti, invece, vorranno passeggiare in centro. In conclusione, Massa non teme i giovani che scendono in strada ma teme, invece, l'apatia, la rinuncia, la delusione, l'amarezza, il desiderio di fuga dei propri figli».



Dalla maggioranza, invece, interviene la consigliera Roberta Dei insieme a Mauro Rivieri e Mario Cipollini che criticano l'uscita di Benedetti: «E' vergognoso – scrivono – che questa amministrazione di centrodestra riporti in auge l'ordinanza di Pucci, una delle amministrazioni più rosse e comuniste che ci sono state a Massa; ordinanza che era stata fatta appositamente per impedire ai giovani di destra di poter manifestare liberamente in piazza il proprio pensiero. Crediamo che tutti abbiano il diritto di manifestare e non si possano riesumare ordinanze vecchie e repressive da applicare ai nostri tempi. A questi politici che usano una mentalità sorpassata retrograda che riporta a vecchie ideologie degli anni 70, quando i discriminati erano i giovani di destra, consigliamo di ritirare l'ordinanza Pucci e di garantire il diritto a manifestare.Riteniamo che la crisi del commercio a Massa non sia da attribuire alle manifestazioni, ma sia dovuta ad una mancante progettualità da parte di questa amministrazione; sui commercianti grava troppa pressione fiscale, affitti e tasse, questione che doveva essere affrontata e risolta da questa amministrazione. Consigliamo a questi politici matusalemmi di dare le dimissioni o mettersi al passo con i tempi».



Mcm: «Crisi economica e povertà nemici del commercio, non il diritto costituzionale a manifestare»

A intervenire anche il collettivo Massa Città in Comune. Riportiamo di seguito il loro intervento.

La soluzione dei problemi per la destra massese consiste nel limitare i diritti costituzionali e tutto per nascondere l’incapacità ad amministrare la città. Il problema del commercio a Massa, per questi pensatori, è dovuto a una manifestazione di ragazzi che si terrà nella nostra città. Contemporaneamente viene diffuso uno studio della Caritas sulla povertà in Toscana che indica la nostra zona, assieme al Grossetano, a grande rischio povertà. Caritas afferma che il maggior problema è la mancanza di lavoro e cresce la percentuale di persone che, nonostante un lavoro, si rivolgono ai sevizi Caritas, perché l'impiego è precario, poco pagato e socialmente penalizzante. Sempre più italiani bussano alla porta della Caritas, aggiungendosi agli stranieri, con una povertà che diventa ereditaria.

In questo contesto la destra massese da 18 mesi fomenta provocazioni su provocazioni dal monolite al podestà fascista, spacciato per poeta, al tentativo di impedire feste legalmente autorizzate e adesso il desiderio di bloccare una manifestazione di ragazzi nel centro della città chiesto a gran voce da chi usa il proprio ruolo per lanciare una personale campagna elettorale. Siamo di fronte a una guerra generazionale lanciata dalla destra contro i ragazzi che la pensano diversamente, vedi il caso dell'amministratore di Asmiu Porzano al Liceo Classico.

Forse i membri della Giunta massese misurano la situazione di benessere della città guardando alle proprie dichiarazioni dei redditi, nel primo anno di amministrazione sono aumentate in modo consistente, ma li avvisiamo noi se non hanno capacità di lettura della realtà: stiamo spofondando in una situazione drammatica, chiudono aziende, il lavoro è precario, la ricchezza si concentra in poche mani e di soldi a disposizione ce ne sono pochi. Forse è per questo che il commercio si sta fermando? Forse è per questo che troviamo fondi chiusi da anni proprio a due passi da dove l'amministrazione, con luci scintillanti, tenta di nascondere la realtà?

La giunta massese continua a dimostrare di non avere la minima coscienza di quello che deve fare e continua a spostare l'attenzione pubblica dai fallimenti del proprio operato inventandosi nemici laddove non ci sono. In una eterna e personalistica campagna elettorale.