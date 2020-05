«Un tavolo per creare la Fondazione Culturale Apuana»

Massa - "La Giunta di Massa ha progetti da realizzare per la stagione culturale estiva per riaffermare il ruolo del pubblico attraverso i suoi spazi?". Se lo chiedono Rifondazione Comunista e il collettivo Massa Città in Comune.

"Sentiamo troppo parlare di cessione gratuita degli spazi comuni ad attività commerciali - scrivono i due gruppi in una nota - ma non ascoltiamo nulla sull'utilizzo culturale dello spazio pubblico. Occorre ripensare il ruolo di un bene pubblico come il mercato delle Jare. I giganteschi spazi che quell'area, di proprietà del comune, può mettere a disposizione del territorio devono trovare un utilizzo anche a fini culturali. Pensiamo che nell'immediato potrebbe diventare un'arena estiva per il cinema ma anche per spettacoli teatrali. Il primo passo è la sistemazione dei bagni pubblici e del bar che dovranno servire a supporto degli eventi serali. In questo modo si ottiene un duplice obiettivo, si risolve la questione dei bagni e si riattiva il bar che è di proprietà del Comune di Massa, garantendo la fruizione anche agli operatori commerciali che ci lavorano di giorno".

"Dati i problemi che la crisi Covid19 sta generando nei bilanci delle amministrazioni locali, pensiamo sia necessario fare rete con il Comune di Montignoso da un lato e dall'altro chiamare al tavolo quei privati e quelle associazioni che operano nel nostro territorio e fra le nostre comunità nell'ambito culturale e dello spettacolo. Abbiamo esempi positivi a Carrara e Seravezza per la gestione dei cinema e per gli spettacoli teatrali all'aperto Le Jare può supportare la carenza di spazi pubblici adeguati al distanziamento sociale in città. Nel campo culturale occorre ripensare il modello attuale partendo dalla creazione di una Fondazione Culturale totalmente pubblica coinvolgendo il Comune di Montignoso, la Provincia di Massa Carrara e la Regione Toscana attraverso le sue istituzioni culturali. Persiani chiede di fare meno polemiche, benissimo, allora prenda in mano questa nostra proposta visto il ruolo che la Regione gli affida in ambito culturale; fissi un incontro con Lorenzetti e Rossi per esporre il progetto della Fondazione Culturale Apuana. Una proposta simile fu fatta tempo fa, ma si limitava al solo Comune di Massa fondando il finanziamento anche alle moderne guarentigie del capitalismo privato locale. Noi chiediamo di guardare oltre, sviluppando un progetto collettivo totalmente pubblico intorno alla cultura e agli spazi pubblici che sono beni comuni coinvolgendo una pluralità di amministrazioni pubbliche".