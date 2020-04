«Un decesso e un nuovo contagiato ma attendiamo l'esito dei tamponi»

Massa - Sono 154 i nuovi casi registrati in Toscana di persone positive al Covid-19. Dieci nelle Apuane, uno a Massa. "Abbiamo anche registrato un decesso di una persona di 62 anni", ha annunciato il sindaco Francesco Persiani. "Ma sono dati da prendere con beneficio di inventario. Gli ultimi 2 mila tamponi sono ancora in corso d'analisi. Possiamo attenderci un ulteriore caso nella nostra città".

Ieri si è tenuto il primo giorno di consegna delle mascherine con metodo drive-through. "Debbo registrare che tutto si è svolto in maniera ordinata e corretta, siamo molto soddisfatti. Ho ricevuto tante chiamate di ciattadini che ci esortano a continuare in questa direzione che da subito abbiamo intrapreso".

Riguardo le mascherine invece inviate dalla Regione Toscana, 149mila dispositivi: "Domani ci attiveremo per la consegna a domicilio. Ora vedremo in che modalità e tempistiche. Speriamo nell'arco dei sette giorni come richiesto dalla Regione. Speriamo di essere all'altezza del nostro compito".

Integrati nella lista degli esercizi commerciali in cui spendere i buoni spesa finanziati dal Governo, anche i negozi di vicinato. "In video conferenza – dice Persiani - abbiamo parlato con tutti i rappresentanti delle principali associazioni di categoria".

"Domani pubblicheremo una manifestazione di interesse aperta per tutti gli esercizi commerciali di Massa che vorranno sottoscrivere una convenzione e oggi abbiamo esaminato qualche centinaia di domande di buoni spesa". Riguardo l'esposto presentato al Prefetto da parte della consigliera Roberta Dei, di cui si attende ancora la risposta, il sindaco commenta: "Ci ha scritto il difensore civico in risposta al consigliere comunale che aveva ipotizzato che la chiusura delle fontane pubbliche non fosse giustificata. Il difensore dice che l'attività è stata svolta in maniera corretta nell'esercizio delle funzioni del sindaco in quanto responsabile della salute pubblica. Ci dice che ciò che è avvenuto in una molteplicità di comuni toscani, Firenze compreso, ci pare attività ulteriore che allo stato evidentemente è stata considerata opportuna viste le misure di distanziamento sociale previste per contenere l'epidemia".