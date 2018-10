«Tre blitz mediatici e poi non istituiscono il vigile di quartiere»

La proposta dal Partito Democratico, Alberti: «Solo propaganda»

Massa - Bocciata la proposta del Partito Democratico di istituire dei vigili di quartiere. Durante l'ultimo Consiglio comunale massese i consiglieri Stefano Alberti e Gabriele Carioli hanno infatti proposto all'amministrazione Persiani di mettere in piedi un servizio di pubblica sicurezza che abbia funzione di presidiare il Comune di Massa durante le ore notturne. Che contrariamente a quanto auspicato dai democratici non ha ottenuto pareri favorevoli dalla maggioranza.



«Usano la sicurezza solamente come argomento di campagna elettorale - scrivono i due consiglieri - la comodità della propaganda al posto di proposte e azioni amministrative che guardano alla complessità della questione sicurezza e al sentimento di insicurezza dei cittadini. Paga molto di più evocare la sicurezza come elemento identitario che proporre e costruire soluzioni. Abbiamo proposto con la nostra mozione del Vigile di Quartiere uno strumento, una risposta, certo non esaustiva, alla domanda di sicurezza e al senso di insicurezza presente in larghi strati della popolazione. Abbiamo evidenziato condizioni minime, per questo non possiamo essere tacciati di strumentalità, di affidare la proposta al Comandante della Polizia Municipale e definire la stessa entro 6 mesi, e al contempo di incrementare gli effettivi dei vigili urbani sfruttando anche il progetto della Regione Toscana che mette risorse importanti sui Vigili di Quartiere. Abbiamo indicato una direzione di marcia, le condizioni essenziali (economiche e di organico) dell'istituzione di queste nuove figure, ne abbiamo chiesto un impiego sperimentale in alcune zone critiche della città».



«Ha prevalso l'impulso incondizionato a respingere quanto viene dal Partito Democratico.

Sulla sicurezza questa maggioranza ha prodotto il ritiro del Comune di Massa dal progetto Sprar, e i blitz (tre in tutto) mediatici contro i venditori (abusivi?) nelle spiagge di Ronchi e della Partaccia, zona quest'ultima dove non è stato rinnovato il pattugliamento fisso.

Aspettiamo l'esercito per "strade sicure" del programma Persiani».