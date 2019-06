«Toscana pride. Un´opportunità per mettere in atto azioni anti-discriminatorie»

Massa - Domani pomeriggio, durante Consiglio Comunale di Massa verrà discussa, tra i diversi atti, anche la mozione presentata dai consiglieri Alberti e Mosti per dare il patrocinio al Pride Toscana. Proprio la consigliera Elena Mosti ha deciso di intervenire sulla questione, con un discorso che riportiamo di seguito:



Negli anni scorsi, come rappresentante del Comune, sono andata con la fascia tricolore al corteo, insieme a molti altri Comuni e provincie: il Comune di Carrara, di Montignoso e la provincia di Massa-Carrara, ad esempio, che anche quest'anno hanno dato il patrocinio all'evento e saranno presenti alla manifestazione. Per adesso la mozione è stata bocciata nella Commissione di riferimento e questo, con ogni probabilità, fa dedurre che verrà bocciata anche in Consiglio. Ma io sono speranzosa.



Mi appello alle donne e agli uomini che compongono il Consiglio Comunale, sono certa che voteranno favorevolmente. Sono certa che il Sindaco, che ha detto che durante il suo mandato al centro di ogni interesse ci sarà sempre la persona, si esprimerà favorevolmente e appoggerà questo evento inclusivo, mandando un rappresentate al corteo dove uomini, donne e famiglie manifesteranno con l’obiettivo di trasformare l’indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni subite in partecipazione attiva e costruttiva, attraverso percorsi politici e culturali. Non una "carnevalata" com'è stata definita, ma un momento di condivisione, attenzione e riflessione su tematiche importanti come quella dell'uguaglianza politica, e per mettere in atto azioni anti-discriminatorie.



Io non sarò presente domani, come già specificato al Presidente del Consiglio, ma spero che per il Consiglio non sarà una "perdita di tempo", ma la possibilità di capire.