«Tessere decuplicate da quando sono coordinatore»

Massa - Il consigliere comunale della Lega, Filippo Frugoli, esprime soddisfazione per il buon andamento del tesseramento Lega a Massa. Da quando è entrato a far parte del partito, sostiene: "abbiamo decuplicato il numero dei tesserati tra i giovani: un risultato entusiasmante".



"Nel Comune di Massa siamo in forte crescita - scrive in una nota - e ora iniziano anche ad arrivare nuovi giovani in Lunigiana. È il momento di cambiare marcia e strutturarci su tutta la Provincia. A breve inizieremo diverse attività come raccolte alimentari, gazebo per il tesseramento e la promozione di nostre iniziative politiche. Sarà previsto anche di dare il nostro apporto come volontari civici aiutando le amministrazioni comunali che ce lo permetteranno, con lo scopo di essere d'esempio e di sensibilizzare il più possibile i cittadini al mantenimento del decoro dei beni pubblici"



"Per questo motivo ho deciso di nominare Sofia Galeotti e Lara Pegollo rispettivamente come Responsabile Comunale e Responsabile organizzativo e della comunicazione della Lega Giovani: due ragazze che stimo e che sono sicuro sapranno darmi una grossa mano in vista delle elezioni regionali dove conquisteremo la Toscana".



"Siamo liete di intraprendere questo nuovo percorso e speriamo di riuscire ad avvicinare sempre di più i giovani alla politica. -intervengono Galeotti e Pegollo - Ci impegneremo per iniziare al più presto con eventi ed iniziative per stare in mezzo alla gente come il nostro partito ha sempre dimostrato con lo scopo di far conoscere il nostro gruppo e le nostre idee a più persone possibili. La Lega ci ha attratte proprio per il modo di fare politica che insegna tra le persone e non dietro ad una scrivania. Siamo ottimiste affinché la nostra collaborazione contribuisca a far crescere il partito in vista delle Regionali. Ringraziamo il nostro responsabile provinciale Filippo Frugoli per aver avuto fiducia in noi ed averci conferito queste nomine".