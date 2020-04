«Taglio dei compensi del 50%. Sindaco e Giunta siano solidali con la cittadinanza»

Massa - "Da oltre un mese ho invitato il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio, gli amministratori nominati da Persiani a tagliarsi i compensi del 50%. Nessuna risposta positiva è arrivata. Devo dunque dedurre che coloro che sono stipendiati dai massesi non siano in grado di rinunciare, per 8-10 mesi, a una parte dei loro compensi mentre imprese, ditte individuali, lavoratori hanno perso in parte o totalmente capacità reddituale?". A porre la questione è Roberta Dei, presidente del Gruppo Misto di maggioranza del comune di Massa.



"Sovente vengo accusata di essere parte dell'opposizione perché esprimo, senza vincoli di mandato, la mia posizione politica su temi che riguardano la nostra città. Oggi voglio

solo chiedere scusa a Massa e ai miei concittadini per non essere riuscita a smuovere un minimo gesto di solidarietà nella mia maggioranza. Però ho protocollato una mozione per discutere questa mia proposta in consiglio comunale, voglio che tutti quanti i gruppi

consiliari, in maniera trasparente, esprimano la propria posizione politica sul taglio temporaneo dei compensi da destinare al capitolo di bilancio creato per convogliare i fondi dell'emergenza Covid19".