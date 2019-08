`Se non puoi sedurla, puoi sedarla`, Mosti: «La Lega locale si dissoci»

Massa - La Consigliera comunale Elena Mosti chiede alle forze politiche della Lega presenti in consiglio comunale di dissociarsi dal vice sindaco di Roverè, piccolo comune di 2mila abitanti in provincia di Verona, Loris Corradi, che alla festa di paese organizzata in occasione di Santa Viola si è presentato con una maglietta sessista. Colore rosso e un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: «Se non puoi sedurla… Puoi sedarla».





«In mezzo al teatro dell'assurdo che è diventata la politica italiana, si vede e si ascolta di tutto ma alcune espressioni sono davvero drammatiche» esordisce Mosti. «La maglietta indossata dal vicesindaco leghista Loris Corradi: "se non puoi sedurla puoi sedarla" è uno schifo. È da tempo ormai che utilizziamo le t-shirt per esprimere il nostro consenso o il nostro dissenso, anche nelle sedi istituzionali, e fino a qua tutto bene. Ma messaggi come questi, sono inaccettabili e sono inammissibili se ad indossare questi indumenti sono figure istituzionali. Ma il vicesindaco lo sa di cosa stiamo parlando? »



«Vero che il suo capo utilizza una bambola gonfiabile durante un comizio per associarlo alla figura di una politica - continua la consigliera - ma lo sa Corradi che cosa insinua il suo messaggio su stoffa? Nel 2018 è stata uccisa una donna ogni 72 ore. Lo sa che secondo l'istat un milione e 157 mila donne hanno subito violenza, sessuali nel corso della loro vita? E che nei primi sette mesi del 2019 ci sono state in Italia più di 2000 denunce? Quando decidiamo di indossare un messaggio, ne siamo responsabili. Aspetto che il vicesindaco Corradi dica qualcosa e spero che i consiglieri e le consigliere comunali massesi della lega si dissocino e condannino questo comportamento».