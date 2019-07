«Sanac, basta polemiche, non si scherza sulla pelle dei lavoratori»

Massa - «Con il lavoro non si scherza e sulla pelle dei lavoratori, non si devono fare polemiche». Così il Partito Democratico di Massa-Carrara interviene sul caso Sanac, azienda a rischio chiusura, perché legata a filo doppio alle sorti di Ilva e degli investimenti nazionali di Arcelor Mittal, che qualche giorno fa ha chiesto una proroga per la sua acquisizione, mettendo a rischio produttività e personale. Del caso Ilva e Sanac si è discusso in Parlamento, come ricorda la deputata Martina Nardi, assieme alla votazione sul decreto crescita del Governo.



“Riteniamo che il sindaco Francesco Persiani dovrebbe scrivere al ministro del suo Governo, Luigi Di Maio, perché il problema è molto più grosso di quello che appare e anche molto più complesso. Il problema è il rapporto tra Arcelor Mittal e Ilva e tra Arcelor Mittal e il Governo italiano. Lo slittamento dell’investimento è avvenuto a causa di una norma scellerata inserita da questo Governo nel decreto crescita. Precisiamo che con il Governo Renzi i reati ascrivibili alle gestioni precedenti delle aziende rendevano impuniti i nuovi compratori. Fu scritta quella norma perché altrimenti nessuno si sarebbe fatto avanti per Ilva. Lega e 5 Stelle, senza evidentemente sforzarsi di capirne l’obiettivo, questa norma l’hanno tolta ed il decreto è stato così votato in Parlamento.

Intendiamo far presente al Sindaco di Massa che, qualora non vi sia alcuna marcia indietro su quel provvedimento, Arcelor Mittal se ne andrà, e ne avrà tutti i diritti, e a rischio non ci saranno soltanto i 130 lavoratori Sanac di Massa, ma 40mila lavoratori di Ilva. Come Partito Democratico Provinciale, riprendendo l'allarme lanciato dai Sindacati, intendiamo mettere in campo ogni azione volta a scongiurare la perdita di questi posti di lavoro supportati dai nostri rappresentanti istituzionali che, in tutte le sedi e ciascuno per il ruolo che ricopre, stanno lavorando a tutela di questi lavoratori.”