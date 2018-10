«Rossi blocca 2,2 milioni di euro per il ripascimento del litorale massese»

Alternativa Civica: «E il Pd non dice nulla. Basta appiattirsi sulla Regione. Basta rinvii e interventi spot»

Massa - “La Regione Toscana ha congelato i soldi promessi e sbandierati da più voci per il grande intervento di ripascimento, da 2,2 milioni di euro, che avrebbe dovuto partire questo autunno. Lo ha fatto senza dare alcuna giustificazione, scordandosi di un territorio che vive di turismo balneare e che su quell’intervento puntava da anni”



Così la capogruppo in Consiglio comunale per Alternativa Civica Dina Dell’Ertole, che nella seduta di Consiglio dello scorso giovedì ha chiesto al sindaco di Massa delucidazioni sulle novità, uscite dall’ultimo “Forum Internazionale delle Coste”, che danno per slittati (non si sa bene di quanti mesi) i lavori previsti dalla Regione sulla costa apuana. “Al Forum Internazionale delle Coste, promosso dal Comune di Forte dei Marmi con i Paladini e il coinvolgimento di tutte le amministrazioni da Carrara a Viareggio- continua la capogruppo- è emerso il problema sempre più insistente dell’erosione costiera, che attacca soprattutto Poveromo e Ronchi, ma che comincia a minacciare anche Forte dei Marmi. Assente ingiustificato alla quattro giorni del Forum proprio la Regione Toscana, che ha rimandato di un anno, per cause burocratiche, pare, il ripascimento dell’arenile di Marina di Massa”



“Ho fatto questa interrogazione al sindaco -prosegue la capogruppo - in totale solitudine e soprattutto senza nessun appoggio da parte del Pd locale, che spesso ho sentito vantarsi per i finanziamenti veicolati sulla nostra costa e che poi in Regione vanta assessori e consiglieri regionali, ma che non sembra preoccupato per il ripascimento mancato”. Il sindaco Francesco Persiani, nel confermare che il ripascimento previsto al momento non avverrà, ha annunciato che con tutti i sindaci di costa verrà intrapreso un percorso comune per incalzare la Regione sul problema.



“La risposta del sindaco datami in Consiglio comunale - spiega Dina Dell’Ertole - non mi soddisfa. Credo che ci voglia un pressing molto più duro. Forse i soldi verranno stanziati nel 2019, fa sapere la Regione. In tempo per la campagna elettorale, aggiungo io. Questo non è ammissibile. E’ ora di dire basta ai rinvii e agli interventi spot. La Regione dica chiaramente cosa intende fare per il nostro territorio e il sindaco di Massa pretenda risposte serie, si faccia sentire, si imponga. C’è in gioco il futuro della nostra città”.