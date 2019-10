«Pianificazione urbanistica incoerente con quella acustica. E ora?»

Massa - "Che fine ha fatto la variante al Piano Acustico Comunale?". Lo chiede al sindaco di Massa Francesco Persiani il collettivo Massa Città in Comune che sottolinea come la legge Toscana preveda "65 giorni dal deposito dell'atto per approvarlo definitivamente" e che "l''atto è stato depositato il 30 Luglio scorso e oggi siamo ben oltre i limiti di legge".



"L'amministrazione Persiani - scrive il collettivo - ha il dovere di chiarire cosa stia accadendo a uno degli elementi cardine della pianificazione urbanistica, se non il più importante visto che affronta una tematica ambientale. Troppo facile nascondersi dietro le responsabilità altrui ogni qualvolta la destra di governo non riesce a offrire risposte adeguate alle esigenze del territorio. I dati sul rumore e gli interventi che ne conseguono descrivono una situazione drammatica in città, dove a scamparla sono sempre le aziende che godono di una sorta di impunità a differenza dei pubblici esercizi".



"Per questo - continua Mcc - abbiamo collaborato con i gruppi ambientalisti, che lavorano sul nostro territorio, per offrire qualche risposta attraverso le osservazioni alla variante acustica a coloro che da anni lamentano seri problemi di inquinamento da rumore. Tutti questi cittadini attendono risposte che l'amministrazione per adesso non sta dando. Evidentemente è stato centrato il punto, ovvero che la pianificazione urbanistica della città è incoerente con la pianificazione acustica. Il vecchio piano acustico era una mera foto del nostro territorio anche perché fu approvato prima del Piano Strutturale. Da quel momento in poi l'urbanistica sia comunale che regionale ha fatto scelte importanti sulla modifica degli spazi in cui abitiamo e oggi l'acustica deve coordinarsi con queste".



"Attendevamo la convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione ma questo non è successo. Facciamo appello alle forze d'opposizione perché chiedano conto nelle commissioni consiliari competenti di cosa sia successo alla variante al Piano Acustico. Purtroppo ci sembra che questa maggioranza sia più interessata a postare foto e video spot sui social piuttosto che impegnarsi a risolvere problemi reali come l'inquinamento da rumore. Le scelte politiche di questa destra stanno tutte andando verso l'aumento del traffico auto in città con la conseguente crescita del rumore. Una città come la nostra per dare un segnale di cambiamento reale rispetto al passato deve fare scelte decise contro il rumore da traffico partendo dal divieto assoluto al transito dei camion sull'asse stradale dell'Aurelia e di Via Carducci. Persiani e Ravagli sono in grado di portare in giunta e sostenere questa scelta di cambiamento?"