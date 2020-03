«Perchè Rossi è venuto a fare sopralluoghi senza dire niente?»

Massa - "Ci rendiamo conto, che il periodo non è sicuramente il più indicato per esternare pubblicamente polemiche sulla gestione dell’emergenza del Covid -19, ma si rende necessario fare qualche chiarimento, per convincere certi politici navigati, a non fare sciacallaggio politico sulle sfortune altrui per non dire sulle morti altrui". Inizia così la lettera del presidente del consiglio comunale massese Stefano Benedetti, riguardo l'operato del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in merito all'emergenza Coronavirus.



"Intanto, non possiamo che condannare la poca trasparenza da parte della Regione Toscana che ieri ha stoppato il bollettino giornaliero dell’Asl locale, con il quale, la stessa, forniva ai cittadini in dettaglio la situazione generale, con il numero di morti, i nuovi casi di corona virus, l’età delle persone contagiate e quant'altro - continua Benedetti - Forse il presidente Rossi non ha ancora capito che tutta la comunità deve essere messa al corrente giorno dopo giorno di ciò che accade e ci riferiamo anche alla sua visita, effettuata nella giornata di ieri a Massa-Carrara, all’insaputa delle amministrazioni comunali locali".



"Intanto sarebbe interessante sapere se il Presidente si è mosso in sicurezza nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio e poi perché è venuto lui personalmente sul posto per fare un sopralluogo di ordine tecnico, anziché attivare i funzionari Asl e i Sindaci di Massa Carrara, del tutto inconsapevoli della sua venuta - tuona il presidente del consiglio comunale - A tal proposito, ci preme sapere se lo stesso ha effettuato il sopralluogo e risulterebbe di si, nel vecchio ospedale di Massa, struttura lato Monti, di proprietà della Casa di Riposo Ascoli e quindi del Comune di Massa, perché se ciò fosse avvenuto, nutriremmo seri dubbi sulla regolarità dell’operato del Presidente per un palese ipotetico abuso".



"L’altra questione che vogliamo sollevare - spiega - riguarda le responsabilità della Regione rispetto alle strutture sanitarie del territorio, che come nel caso del vecchio ospedale di Massa, sono state chiuse a suo tempo proprio dal Presidente della Regione per essere messe in vendita con destinazione residenziale".



"Ci chiediamo, inoltre, perché, prima di pensare di riutilizzare quelle strutture chiuse da anni, Enrico Rossi non riapra e renda nuovamente funzionali al cento per cento gli ospedali di Pontremoli e Fivizzano che dispongono comunque di 100 posti letto. Queste sono tutte domande legittime che dimostrano a tutti gli effetti la strumentalizzazione politica in vista delle prossime elezioni regionali, infatti, non si comprende davvero il motivo che abbia portato Enrico Rossi ad escludere dall'iniziativa dei sopralluoghi, sia il sindaco di Massa che quello di Carrara, che sono a tutti gli effetti i primi responsabili della sanità pubblica".



"Quindi, semplice dimenticanza o strategia politica ben precisa allo scopo di neutralizzare avversari politici in vista delle prossime elezioni regionali? - si chiede - Ci auguriamo che il Presidente Rossi si riprenda e decida di muoversi per il prossimo futuro in sinergia con tutti i Sindaci della toscana, con l’obiettivo di cogliere qualsiasi contributo fattivo e concreto - conclude Benedetti - necessario per raggiungere i risultati sperati per superare l’emergenza Covid-19, senza escludere qualsiasi opportunità positiva, tipo la proposta del sindaco Persiani di utilizzare delle navi all’interno del Porto di Marina di Carrara".