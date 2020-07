«Per ripartire Massa ha bisogno di lavoro e infrastrutture»

Massa - Tappa a Massa per Susanna Ceccardi, candidata alle elezioni regionali toscane di settembre per il centrodestra. L'europarlamentare, ex sindaca di Cascina, oggi ha fatto alcuni sopralluoghi in città accompagnata dal sindaco di Massa, Francesco Persiani e da una delegazione della coalizione che rappresenta.

Sotto il Comune, insieme a lei, anche il vicesindaco Andrea Cella, l'assessore Paolo Balloni, la consigliera della Lega Eleonora Cantoni, il consigliere di Forza Italia Giovanbattista Ronchieri, il consigliere del gruppo Misto Antonio Cofrancesco e il capo gabinetto Daniele Pepe.



"Non serve spiegare i problemi della città di Massa a Susanna Ceccardi – ha esordito il sindaco - perché li conosce già da tempo, ma è sempre un piacere accompagnarla nell'approfondimento di questi temi. Oggi abbiamo fatto un excursus sulla sanità, sul commercio e sul lavoro"

La candidata alle regionali ha spiegato: "Sono spesso a Massa perché il mio compagno di vita è di Massa e mia figlia è per metà massese. Stamani siamo partiti dall'Opa, vera eccellenza per la ricerca e l'alta professionalità dei medici". E nel pomeriggio, incontrerà i lavoratori del Cup di Massa-Carrara: "Massa è la provincia della toscana con il più alto tasso di disoccupazione.

Un dato che ci deve far riflettere per capire le priorità del territorio".

Un territorio dimenticato dalla Regione, secondo il vice sindaco Cella, un territorio che per Ceccardi dovrà ripartire proprio dal lavoro e da una serie di investimenti sulle infrastrutture: "L'altro giorno sono andata a Siena e per arrivarci ho impiegato più di due ore. Si raggiunge più velocemente Firenze da Milano piuttosto che dalle città toscane". Da qui la promessa di investimenti "su telecomunicazione e trasporti, su rotaia e gomma".