«Lo sa la Regione che l´ex-giunta di sinistra celebrò Bellugi?»

- «Come se non bastassero gli attacchi strumentali rivolti a questa amministrazione comunale sino ad oggi dall’Anpi e dalla Nardi, per aver sostenuto l’iniziativa di scolpire la poesia di Ubaldo Bellugi, “Primavera di Massa” su una lastra di marmo da apporre nel parco dei Quercioli, ecco che giunge “la versione” di Barni». Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, anche in questo caso utilizza l'ironia, parafrasando il titolo del famoso romanzo "La versione di Barney", per rispondere alla vicepresidente della Regione Toscana e assessore alla cultura Monica Barni che era intervenuta per ricordare al sindaco che ha «giurato sulla Costituzione antifascista».«La signora Monica Barni – ha scritto il primo cittadino – mi ammonisce asserendo che “consentire che sia eretto un monumento a chi fino all’ultimo ha sostenuto un governo liberticida e razzista è un oltraggio alla nostra Carta fondamentale e non bastano certo meriti artistici a far tornare i conti con la storia”. Ebbene: 1) il Comune di Massa non ha patrocinato nessun monumento a Bellugi ma solo la incisione di una sua poesia su una lastra di marmo; 2) sarei curioso di sapere se la signora Barni conosce Bellugi o ha mai letto una sua poesia dialettale massese; 3) certamente non le è stato riferito che anche la precedente amministrazione ha elogiato il poeta Bellugi (vedasi la “Bellugiana” al Teatro dei Servi il 13/03/18) altrimenti avrebbe evitato di alzare un inutile polverone».E relativamente a quest'ultimo punto il sindaco di Massa ha riportato sul suo profilo Facebook un articolo apparso proprio sulla Voce Apuana . «Si vuole a tutti costi – ha continuato Persiani – puntare il dito contro un’amministrazione di centro-destra per scopi puramente politico-elettorali, accusandola di voler elogiare un personaggio scomodo o sgradito. Peccato che sia stata per prima la giunta di sinistra a elogiare e celebrare il poeta Bellugi, che oggi la stessa sinistra addita solo come podestà e fascista. Appare evidente come si tratti di polemiche di basso profilo, di movimenti e partiti politici che rappresentano la minoranza nel nostro Comune. E l'anno prossimo anche in Regione».