«La giunta cede beni di proprietà dei massesi, come l´illuminazione pubblica»

- «Il piano delle opere dell'avvocato Marco Guidi sembra essere stato ispirato da un discorso tenuto a Udine nel Settembre 1922 da Benito Mussolini: "noi vogliamo spogliare lo Stato di tutti i suoi attributi economici"». Lo scrive in una nota il collettivo Massa Città in Comune che commenta il piano delle opere pubbliche che verrà discusso venerdì, a Massa, in consiglio comunale. In particolare Mcc contesta la vendita per sei milioni e mezzo di euro del sistema di illuminazione pubblica e del sistema semaforico attraverso un accordo tra pubblico e privato. Clicca qua per leggere:Trenta milioni di euro per l'illuminazione pubblica . Vendita che definisce un "fatto gravissimo". «E' cambiamento secondo Persiani vendere l'infrastruttura che servirà a realizzare la smart city togliendola dalla proprietà dei massesi?» si chiede il collettivo.«Siamo di fronte alla cessione di beni che hanno una valenza strategica per la società digitale - afferma Mcc - con lo sviluppo delle cosiddette "smart city" le grandi aziende si preparano a fare soldi sulla nostra vita quotidiana in cambio di luce. A noi sembra decisamente una scelta pericolosa. Illuminazione pubblica e semafori sono un'infrastruttura strategica che non può essere privatizzata facendola diventare rendita privata, occorre pensare un progetto alternativo con un dibattito pubblico serio prendendo a modello Barcellona e la coalizione delle città digitali».«Non ci sembra che Persiani, Baratta, Guidi e Della Pina siano dei soggetti paragonabili a Francesca Bria e Mariana Mazzucato. Non abbiamo ancora sentito parlare di "sovranità digitale", non abbiamo ascoltato nessun dibattito pubblico sulla smart city, non abbiamo visto nessuno riflettere sul concetto di "capitalismo della sorveglianza" né quantomeno sull'estrazione di profitto che verrà fatta sui dati dei massesi».«Siamo di fronte a una scelta di ragioneria, di contabilità affidata a un tecnico dietro cui la politica fatta dagli avvocati si nasconde. Questa Giunta - conclude il collettivo - quando si tratta di difendere i dati delle loro decisioni si affida a consulenze legali per impedire la trasparenza degli atti, mentre quando si tratta dei nostri dati procede come una schiacciasassi senza un dibattito pubblico. C'è molto ancora da discutere su questa privatizzazione e sul destino dei nostri dati che ne consegue».foto di archivio