Massa - «La Dermatologia di Massa-Carrara: un’eccellenza che perde l’autonomia». La denuncia arriva da Matteo Bertucci, consigliere comunale di maggioranza a Massa della lista "Persiani Sindaco - Amministrare Massa". Riportiamo di seguito il suo intervento.



Nonostante l’ottimo lavoro svolto dall’unita operativa di dermatologia di Massa Carrara, con risultati mai da nessuno contestati, in questi giorni i mass media ci hanno informato che l’azienda sanitaria ha ritenuto ci fosse bisogno di un’ "eccellenza", cioè di un direttore che viene da lontano (il dott. Giovanni Bagnoni), il quale aggiunge un ulteriore gravoso incarico alla sua già impegnativa attività che esercita a tempo pieno fuori provincia.

Di fatto, con questo annuncio si cerca di nascondere il declassamento dell’unita operativa di dermatologia di Massa-Carrara, che è stata accorpata a quella di Livorno.

Il dottor Giovanni Bagnoni, di cui non si discute la grande professionalità, rimane infatti "primario" a Livorno.

Il nostro territorio di fatto è stato privato di un’unità operativa fino ad ora autonoma, a fronte delle due unità autonome presenti nella provincia di Lucca e una a Livorno. La "nostra" dermatologia è sparita nella sua autonomia.

Qual era lo stato dell'arte della dermatologia di Massa-Carrara prima di questa nomina e di questo accorpamento?

Risultano migliaia di eccellenti interventi chirurgici e prestazioni, senza mai nessuna contestazione da parte degli utenti, quindi una realtà che funzionava perfettamente con gradimento e rispetto da parte dei cittadini; tutto questo con organici già ingiustamente ridotti al lumicino da parte dell'azienda sanitaria.

Infatti, mentre le dermatologie di Lucca, di Viareggio e di Livorno sono state potenziate, la dermatologia di Massa Carrara, è stata via via depotenziata di personale e addirittura privata nei mesi scorsi di un dirigente medico, assegnato ufficialmente per turnover, che è stato trasferito a Lucca senza essere sostituito.

I "nostri" dermatologi non possono che essere ringraziati per quanto hanno fatto sia al Noa sia nei presidi decentrati, dando sempre il meglio di sé.

Come si può sostenere che il dottor Bagnoni dia maggiore impulso a questo servizio, se rimane “primario” a tempo pieno dell’unità operativa di Livorno?

Dove lo trova il tempo?

Questo quesito lo rivolgo alla direzione dell’azienda Usl toscana nordovest perché ci illumini su quali migliori risultati si attenda dalla decisione di umiliare una zona che non meritava di perdere un’ulteriore autonomia.

Sono circa due anni che grazie all'ottimo lavoro di squadra, coordinato dal dr. Mauro Bellini il reparto di dermatologia di Massa Carrara, pur con le suddette difficoltà, ha mantenuto una realtà autonoma, efficiente ed importante, che ora e stata cancellata.

Il dott. Bellini, a quanto risulta dai risultati ottenuti, è un professionista esperto, che ha al suo attivo centinaia di interventi di chirurgia dermatologica anche complessa, circa un migliaio nell'ultimo anno e mezzo, e che insieme ai suoi pochi ma molto validi colleghi ha lavorato lontano dai riflettori, nella speranza di vedere riconosciuta la struttura come entità autonoma dipartimentale.

Questa realtà e questi dati sono sempre stati disponibili a tutti senza necessità di riflettori mediatici.

Posso comprendere lo stato d'animo dei professionisti dermatologi di Massa Carrara, ai quali sono vicino, visto che la direzione aziendale con un colpo di spugna ha azzerato tutto il lavoro svolto, ma soprattutto ha messo ingiustamente in discussione una squadra che in modo coeso e armonico ha sempre lavorato bene.