«L´Opa è a rischio, giù le mani». E scatta la raccolta firme

L'ha promossa Fratelli d'Italia che interviene sulle voci che non sono state ancora smentite dalla Regione Toscana: «In atto contesa sanitaria tra Firenze Careggi e Pisa Cisanello per accaparrarsi le prestazioni svolte all'ospedale apuano»

Massa - «Ogni volta che sulle pagine dei giornali appaiono notizie sull’Ospedale Pediatrico Apuano, l’Opa, i massesi si preoccupano. Succede ormai da molto tempo perché le voci che si rincorrono, e alle quali la Regione Toscana non ha mai messo fine con una posizione chiara a favore del mantenimento a Massa dell’ospedale apuano, lasciano intendere che sia in atto una contesa sanitaria tra Firenze Careggi e Pisa Cisanello per accaparrarsi le prestazioni attualmente svolte dall’Opa di Massa». È il dubbio che solleva il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d’Italia e annuncia una raccolta firme per scongiurare un possibile depotenziamento.



«Dopo che la sanità apuana – prosegue il partito di Giorgia Meloni – ha già dovuto patire il “famoso” buco milionario non vorremmo che ci fosse qualcuno che pensa che da queste parti si può far tutto e quindi anche “trasferire” in altra sede quello che è l’orgoglio, dal punto di vista della salute, del nostro territorio. Così come abbiamo già fatto in altre occasioni anche questa volta Fratelli d’Italia si schiera a favore della continuità delle prestazioni dell’Opa in terra apuana, così come già fatto altre volte ribadiamo la nostra piena contrarietà a qualsiasi tipo di ridimensionamento, di trasferimento o di chiusura della struttura ospedaliera, gestita dalla Fondazione Monasterio in collaborazione con il Cnr, a favore di altri territori o bacini sanitari».



«Siamo dell’avviso – aggiungono – che le prestazioni dell’Ospedale andrebbero ulteriormente potenziate in modo da sfruttare al meglio le eccellenze che operano in questo contesto. A breve andrà a scadenza l’incarico del direttore dott. Luciano Ciucci e sarebbe doveroso, da parte della Regione Toscana e del suo presidente Enrico Rossi, assicurare che tale scadenza non sarà pretesto per manovre intese a privare la nostra terra dell’Opa che è un ospedale al vertice delle prestazioni sia in campo nazionale che europeo. L’Opa non si tocca, Fratelli d’Italia si opporrà in ogni modo a soluzioni contrarie e si farà promotore di una raccolta di firme a sostegno del mantenimento a Massa dell’Ospedale Pediatrico “Del Cuore”».