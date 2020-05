IoComproNelMioComune l´hashtag della Lega Giovani per far ripartire il commercio locale

Massa - #IoComproNelMioComune, questo l’hashtag lanciato nelle pagine social dalla Lega Giovani Toscana che ripropone a livello regionale l’iniziativa promossa dai giovani leghisti di Massa Carrara.



“Il lockdown ha messo a dura prova i nostri commercianti - dichiara il Coordinatore Lega Giovani Federico Bussolin - e se ancora resistono è solo grazie al loro spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Le difficoltà non sono finite con la riapertura, anzi, iniziano proprio adesso e la strada sarà in salita. Da qui la volontà nel lanciare un forte appello ai cittadini toscani per sostenere le realtà commerciali di quartiere, i nostri venditori ambulanti, la piccola bottega sotto casa per ripartire insieme, in una fase storica in cui sono stati abbandonati dal Governo. Spetta a noi cittadini - conclude Bussolin - aiutarci a vicenda, rimettendo in moto la Toscana che produce”.