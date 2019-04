«Inquinamento allarmante in zona industriale, Persiani chiarisca»

La denuncia arriva dal circolo Pd di Bondano: «Il sindaco è stato avvisato dalla Regione per la presenza di solventi clorurati, di cromo 6, di arsenico e di benzene»

Massa - «"C’è un inquinamento complesso in una parte dell’area fra la ex Farmoplant e l’ex Rumianca dove sono presenti più elementi, organici e chimici. Abbiamo anche un inquinamento, ma in forma più lieve a sud dell’Autostrada A12..." le parole dell'assessore all'ambiente della Regione Toscana Federica Fratoni non ci lasciano affatto tranquilli perché certificano, se mai ve ne fosse stato bisogno, una situazione di inquinamento su cui da anni come abitanti da Partaccia a Bondano sollecitiamo l'attenzione delle istituzioni». Lo dicono dal circolo del Partito Democratico di Bondano, Ricortola, Casone e Partaccia.



«Quello che preoccupa – proseguono i dem – è che su questi nuovi dati allarmanti si sia steso una coltre di silenzio da parte del Comune di Massa» perciò il circolo Pd chiede chiarimenti al sindaco di Massa «Il sindaco l'11 aprile scorso è stato avvisato con dati alla mano della situazione allarmante ma ha preferito tacere. Ci sembra un atteggiamento inaccettabile per chi ha la principale responsabilità sanitaria del nostro territorio comunale. Per questo il circolo Pd chiede al sindaco se è vero che pur a conoscenza dei dati sull'inquinamento in zona industriale non abbia sentito il dovere, morale prima ancora che politico-istituzionale, di informare i cittadini».



«In quei dati, purtroppo non ancora noti – spiegano dal Pd – si parla di presenza di solventi clorurati, di cromo 6, di arsenico e di benzene. Ci auguriamo che non sia così, ma crediamo indispensabile che il sindaco informi la popolazione in maniera completa. Se poi quei dati fossero confermati (come temiamo) – concludono – vorremmo sapere anche che misure intenda prendere il sindaco, quale prima autorità sanitaria del Comune di Massa, per tutelare la salute dei cittadini massesi».