«Immobili privati per case popolari, Lega e Pd dalla stessa parte»

Massa - «Ancora una volta troviamo il Partito Democratico e la destra leghista dalla solita parte, quella pronta a finanziare i fallimenti del sistema immobiliare che sul nostro territorio prima ha eroso suolo pubblico cementificandolo, poi chiede soccorso per poter rientrare delle proprie perdite». L'attacco proviene dal partito della Rifondazione Comunista. E ha in oggetto lo stanziamento di 15 milioni di euro che la Regione Toscana ha destinato ai comuni per l'acquisto di strutture private che fungano da alloggi popolari.



«La Regione Toscana ha annunciato uno stanziamento di 15 mln di euro per acquistare immobili da privati da destinare poi a case popolari - scrive Rifondazione - immobili nei quali ci siano almeno 4 appartamenti e che siano di classe B. Già perché chi sta nelle case popolari non può avere il beneficio del risparmio energetico massimo o forse perché queste costruzioni appartengono a quel periodo in cui si costruiva come se non ci fosse limite e dell'ambiente non ne importava niente a nessuno, soprattutto ai palazzinari. Naturalmente la Giunta Leghista di Massa non ha visto l'ora e la risposta positiva non si è fatta attendere: aiutiamo i poveri immobiliaristi che hanno cementificato il nostro territorio e che non sono riusciti nel loro obiettivo».



«Su questo piano, nonostante le schermaglie elettorali, il PD e la Lega sono due facce della solita medaglia: quella che arriva in soccorso dei fallimenti del capitalismo immobiliare.

E dire che se non si fosse legati a quelle lobby, il buon senso avrebbe portato sia l'uno che l'altro a stanziare fondi per rendere abitabili centinaia di proprietà comunali in tutta la Toscana, 40 solo a Massa. Appartamenti che potrebbero ospitare famiglie che da anni attendono in graduatoria, appartamenti che potrebbero essere soluzione per i molti sfratti in essere, appartamenti lasciati vuoti. E mentre accade tutto questo si stanziano soldi per acquistare palazzine da privati. Come Rifondazione Comunista siamo anche in questi giorni attivi per impedire che famiglie vengono buttate fuori da case per sfratto, sia da parte di privati che da parte di ERP, e troviamo sconcio che si mandino ufficiali giudiziari a sgomberare appartamenti con famiglie in difficoltà economica e nello stesso tempo si lascino beni pubblici vuoti. L'amministrazione Comunale di Massa è colpevole di tutto questo, è parte attiva nelle decisioni di ERP e non vuole prendere alcuna decisione in merito. Anzi una decisione l'ha presa da tempo, quella di attuare una politica classista che allarga sempre più la forbice tra ricchi e poveri. Non ci vengano a raccontare che mancano i soldi: oltre agli euro stanziati della regione stanziati per pagare la marchetta agli immobiliaristi facciamo presente che l'amministrazione Persiani ha contratto mutui per 753'000 euro da quando si è insediata e non ha dedicato un solo euro al problema casa. In più gli abbandoni di immobili sono contrari ai principi costituzionali che prevedono la funzione sociale della proprietà privata: se esistono case private di grossi gruppi immobiliari che vengono lasciate sfitte il comune più che comprarle dovrebbe requisirle e utilizzarle per il bene collettivo, che la Costituzione sancisce come prioritario rispetto a quello privato . E' chiaramente più interessata al decoro, ai ciclamini e ai fuochi di artificio che a garantire il diritto alla casa ai suoi cittadini».