«Il sindaco chiarisca lo stato di salute del corpo di polizia municipale»

Massa - Dina Dell’Ertole, consigliera comunale di Italia Viva- Alternativa Civica, commenta l'interrogazione presentata al sindaco di Massa Francesco Persiani "per avere informazioni su cosa si è fatto e cosa si farà per preservare la salute del Corpo di polizia Municipale di Massa". "Se, infatti - scrive in una nota la consigliera - l’amministrazione si è preoccupata di mettere velocemente mano al portafoglio per “migliorare” i procedimenti sanzionatori affidandoli ad una società esterna, La Etruria P.a. S.r.l., spendendo tra l’altro una bella cifra, non ci risulta che altrettanti celeri provvedimenti siano stati adottati per salvaguardare la salute dei nostri agenti".

"La stampa ha parlato di almeno due agenti contagiati ma non risulta, perlomeno dalle fonti ufficiali, che siano state adottate misure di quarantena per i colleghi venuti a contatto con gli agenti positivi, né che i turni siano stati bloccati per le 24 ore successive alla scoperta della positività, né che i mezzi siano stati sanificati per mezzo di ditte specializzate. Sembrerebbe, inoltre, che i presidi di protezione individuale forniti dall’amministrazione , pervenuti solo circa 10 giorni fa, a fronte di una emergenza sanitaria iniziata a fine febbraio, siano contatissimi. Si parla di 1 mascherina DPI, da utilizzare solo in casi di stretta necessità e di poche mascherine chirurgiche monouso a testa, del tutto inadatte a salvaguardare la salute degli agenti di polizia municipale che per il lavoro svolto sono continuamente a contatto con il pubblico".



"Allora mi chiedo e chiedo al signor Sindaco di Massa, se piuttosto che spendere denaro per consentire alla Municipale di fare meglio cassa, non era meglio impiegare quel denaro nell’acquisto di presidi che servissero a tutelare i nostri agenti? E poi concludo chiedendo: Il Sindaco nel suo ultimo e unico comunicato, quello fatto nel consiglio comunale del 10.04.2020, annunciava l’esecuzione dei tamponi, ebbene oggi sono passati 10 giorni, che risultati hanno dato quegli esami? Perchè sa, i 15 giorni di isolamento cui dovrebbero essere sottoposti eventuali positivi stanno già per scadere e la città non ha più avuto notizie".