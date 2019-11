«Il piano di classificazione acustica presto in consiglio comunale»

Massa - Arriverà in consiglio comunale il piano di classificazione acustica. Lo assicura l'assessora all'ambiente Veronica Ravagli che a seguito delle contestazioni sollevate dal Gruppo d'intervento giuridico tiene a precisare: «Ci sarà in questi giorni il passaggio in giunta, poi quello in consiglio e in commissione. L'iter prosegue - dice Ravagli - è una questione di una settimana o due e poi saremo pronti». Il piano di classificazione acustica è lo strumento che ha l'obiettivo "di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale".



Per questo la "zonizzazione acustica", la suddivisione del territorio in aree omogenee sotto il profilo acustico richiesta dallo strumento, non può prescindere dal piano regolatore, principale tavola di pianificazione del territorio. Lo scopo della classificazione acustica è quello di definire un limite alla rumorosità ambientale così da tutelare i cittadini e il "livello" di disturbo provocato da esercizi commerciali o attività produttive. Infatti, i limiti più elevati sono quelli previsti per le aree a più intensa antropizzazione - aree commerciali, artigianali e produttive - ossia aree in cui i livelli di rumorosità sono già di per sé elevati. «E' un tema strettamente collegato a quello urbanistico - continua l'assessora all'ambiente del Comune di Massa - il piano definisce che cosa si può costruire e cosa no. Si passa quindi da una suddivisione di zone in cui non può passare una mosca, a zone in cui possono lavorare trapani a perforazione». In merito a quanto contestato dal Grig, l'assessora spiega: «Abbiamo ritardato solo di qualche giorno, circa una settimana. Ma abbiamo ricevuto moltissime osservazioni, alcune della quali, come quelli di Arpat, negli ultimi giorni a disposizioni per la loro presentazione. Stiamo ultimando le risposte da predisporre in sede di consiglio»