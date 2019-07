«Il Consorzio Zona è alla deriva e quella riforma non lo rianimerà»

Massa - Il Consorzio Zona è alla deriva e quella proposta non lo rianimerà. In estrema sintesi è questo che l'amministrazione comunale di Massa ha detto in seguito alla presentazione delle proposta di legge in Consiglio regionale. «Apprendiamo – ha scritto in una nota Palazzo civico – le dichiarazioni del consigliere regionale Giacomo Bugliani con cui manifesta compiacimento per la proposta di legge, che sarà portata all'attenzione del Consiglio Regionale, sulla riorganizzazione del Consorzio zona industriale apuana. L'amministrazione di Massa ha già espresso, e continua ad esprimere, forte scetticismo perché si andrebbe a rianimare una struttura ormai logora, senza alcuna idea né programmazione. In una recente riunione, il Commissario straordinario ha esposto a rappresentanti politici, associazioni sindacali e datoriali l'effettivo quadro patrimoniale e amministrativo dell'ente che verte in uno stato di totale abbandono ed incuria. La ricognizione delle proprietà facenti capo al Consorzio, eseguita da professionisti esterni (visto l’attuale sottodimensionamento dell'organico lavorativo), ha fatto emergere un quadro che merita più di una riflessione per quanto è stato fatto, ma soprattutto per quanto non è stato fatto».



«Ci sono forti dubbi – prosegue l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani – sulla proprietà dell'impianto viario: non si conoscono i titolari delle strade e delle infrastrutture principali e la relativa documentazione, redatta dagli uffici tecnici della Provincia di Massa-Carrara, è risultata superficiale e poco attendibile evidenziando una sovrastima delle effettive proprietà. Non è stato neppure possibile recuperare i dati su censimenti e/o passaggi di proprietà non regolarmente accatastati considerata la totale assenza di archivi ufficiali in possesso dell'ente. A seguito di più approfondite ricerche agli uffici del Catasto e della conservatoria dei registri immobiliari, fatte a partire dal 1947, ovvero la data di costituzione dell'ente, è emerso che le strade all'interno dell'area a servizio di aziende in attività, ma non di proprietà del Consorzio, di fatto inibiscono la realizzazione di qualsiasi tipo di opera o intervento. Si citano ad esempio la traversa di via Longobarda o via Gotara. Altre strade risultano essere in parziale proprietà perché per interi tratti si ignorano gli effettivi titolari. Per via Veterani dello sport sono in capo al Consorzio Zia solo due tratti, a partire da via Oliveti, ed ancora più emblematico è il caso di via Martiri di Cefalonia di cui non risulta in carico all'ente il tratto che congiunge via Dorsale a via Massa Avenza».



«Per quanto riguarda la manutenzione si evidenzia un cattivo stato delle sedi stradali piene di sconnessioni, buche, dossi e avvallamenti dell'asfalto che minano l'incolumità del transito, oltre all'assenza di illuminazione e carenza di segnaletica. All'esito di questa ricognizione viene quindi lecito domandarsi quanti soldi siano stati spesi dagli enti consorziati e quali servizi siano stati forniti alle aziende operanti e di recente interessate da procedimenti di recupero coattivo di somme ascrivibili a servizi mai erogati. Cosa hanno fatto i vari dirigenti alla guida di un ente alla deriva?».



«A fronte di queste oggettive considerazioni emerse durante l'attività commissariale, l'amministrazione di Massa auspica una più attenta riflessione da parte di tutti gli attori interessati affinché non prevalgano logiche dettate dal pressapochismo che si ripercuoterebbero in un ulteriore inutile spreco di denaro pubblico. Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha posto attenzione al problema chiedendo ai tavoli istituzionali interventi certi e risolutori. Ora chiediamo al legislatore regionale, a fronte di tutte queste criticità, di riformulare la normativa recependo in toto le effettive istanze del territorio, dando priorità alle concrete esigenze che aziende e lavoratori lamentano da tempo per salvaguardare il sistema produttivo e occupazionale della provincia di Massa-Carrara».



L'INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BUGLIANI

L’intervento legislativo, secondo il consigliere del Pd Giacomo Bugliani, nasce dalla necessità di ridefinire funzioni e gestione dell’ente, a seguito del suo commissariamento e del suo risanamento. La normativa individua innanzitutto i nuovi organi consortili: l’assemblea, l’amministratore unico con funzioni di direzione - il cui nominativo viene proposto direttamente dal presidente della Giunta regionale e la cui nomina è poi affidata ai due terzi dell’assemblea consortile - il revisore unico e il comitato d’area. Quest’ultimo organo, coinvolgendo rappresentanti delle associazioni datoriali e di quelle dei lavoratori, può essere uno strumento importante che servirà da collegamento tra il nuovo assetto istituzionale del Consorzio e gli attori del territorio. “Una normativa equilibrata, nata da un attento lavoro di approfondimento e confronto, volta a rendere più funzionale il consorzio e con l’obiettivo precipuo di rivitalizzare lo sviluppo del territorio apuano. – ha spiegato Bugliani - Va detto senza mezzi termini: il consorzio finora non ha dato i risultati auspicati e non è un caso che la Regione Toscana si sia vista costretta, pur non essendovi obbligata, a intervenire più volte in termini economici su situazioni complesse verificatesi in seno all’ente. Al netto di quanto accaduto, però, è innegabile che la politica debba saper cogliere la sfida del cambiamento. Era ormai divenuto improrogabile mettere mano a una disciplina organica di riassetto del Consorzio, era giusto e doveroso che la Regione non abdicasse al suo ruolo in questo ambito ma che, anzi, lo esercitasse con ancora più incisività. Sappiamo bene le difficoltà che vive ancora oggi la provincia di Massa Carrara, sia da un punto di vista ambientale che sotto un profilo strettamente economico e, in specie, industriale. Non è più tempo di attendere, il consorzio deve rappresentare sempre di più uno strumento propulsivo alla crescita per il nostro territorio. La scelta di fondo è stata quella di dare vita a una struttura più snella ed efficace, con un maggiore protagonismo degli enti coinvolti: Regione, comuni di Massa e di Carrara, provincia, Camera di commercio e Autorità di sistema portuale. Fondamentale, poi, la nascita di un comitato d’area, organismo che può svolgere al meglio quelle funzioni di raccordo e coinvolgimento tra associazioni datoriali e sindacali utili a portare un contributo primario per le strategie di sviluppo, un ruolo di cerniera che mai come adesso è necessario e utile. La soluzione legislativa a cui siamo approdati deve provare a portare i suoi frutti. Mi preme evidenziare il merito della Regione Toscana, che, con questo nuovo assetto, entrando nel Consorzio ZIA, si assume in prima persona una responsabilità che prima non aveva. Ora la sfida che tutti abbiamo davanti e che dobbiamo cogliere è quella di una vera ripartenza per l’economia di Massa Carrara. Cosa che potrà verificarsi anche se ci sarà un attento monitoraggio delle attività che il nuovo Consorzio dovrà mettere in campo per il rilancio del nostro territorio”.