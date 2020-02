«Guglielmi, Municipio 2 e campo scuola: le opere prioritarie per il 2020»

Massa - Oltre 13 milioni di euro di investimenti per il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 del Comune di Massa approvato ieri sera dal Consiglio comunale. Come lo scorso anno, è composto dalle cosiddette “grandi” opere e interventi minori, che sono i più sentiti e necessari per la popolazione, e comprende, per una maggiore trasparenza, anche interventi con importi inferiori a 100mila euro.



“Si tratta di un programma ambizioso in cui abbiamo inserito opere che la città attende da tempo sia per riqualificare zone degradate e restituire quel decoro che manca da troppo tempo, ma anche per andare a recuperare strutture che da anni necessitano di manutenzione. Come ho ripetuto più volte, l’intenzione di questa amministrazione è ridare vita agli edifici abbandonati con interventi definitivi e duraturi” dichiara il sindaco Francesco Persiani.



Sono tre le priorità di questo 2020, da finanziare tramite mutuo: “Dopo aver già appaltato i primi lavori del Teatro Guglielmi proseguiremo con il secondo lotto – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi – completeremo il Municipio 2 per 300mila euro, intervento che consentirà, dopo il trasferimento della Polizia Municipale, anche lo spostamento degli uffici Master e di tutti gli uffici comunali così da liberare gli spazi attualmente occupati nelle scuole; puntiamo poi sull'impiantistica sportiva iniziando dal rifacimento del campo scuola per 650mila euro che da anni presenta fin troppe criticità”.



Ma in programma nel corso del 2020 ci sono anche la riqualificazione del Lungomare (da via Casola al ponte del Frigido) per far tornare Marina di Massa decorosa e presentare un bel biglietto da visita ai turisti, e non solo, e 300 mila euro sono stanziati per il rifacimento del tetto e della facciata della biblioteca civica Giampaoli, “segno che l'amministrazione Persiani investe sulla cultura” sottolinea Guidi.



Tra gli interventi “minori”, ma in realtà fondamentali per la città e la popolazione, rientrano il rifacimento di asfalti (200mila euro), la realizzazione di fognature bianche (100mila euro), la riqualificazione di piazze e parchi. “Abbiamo ritenuto di andare a riqualificare ogni anno un certo numero di parchi pubblici e se in questi mesi abbiamo completato quelli di Mirteto e Quercioli, quest'anno procederemo con Borgo del Ponte, il parco di via Donne Partigiane a Poggi e piazza Pellerano a Marina di Massa che necessitano di interventi e sostituzione dei giochi per i bambini” aggiunge ancora l'assessore.



“Sulle scuole, soprattutto in un periodo delicato come questo, diamo un forte segnale di continuità avendo mantenuto 250mila euro per la manutenzione straordinaria degli istituti: faccio presente che nel 2019, tra efficientamento energetico e adeguamento statico e sismico, sono stati spesi più di 700mila euro oltre a 250mila euro dal bilancio per lavori di manutenzione. Come già anticipato, a giugno poi partiranno i lavori per le scuole di Villette A e B e Rinchiostra previsti dal Piano delle Periferie”.



Infine, il progetto di efficientamento energetico di tutta l’illuminazione pubblica che vedrà la sostituzione a led di oltre 11 mila punti luce e una quarantina di impianti semaforici, un sistema di telecontrollo e telecamere: l'amministrazione comunale andrà a risparmiare circa 400mila euro, cifra da recuperare in bilancio e reinvestire in altri settori come ad esempio il sociale. E’ un progetto che porterà un miglioramento dell’illuminazione pubblica, una minore spesa per le casse comunali e sarà realizzato anche in un'ottica di sostenibilità ambientale