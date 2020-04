«Finalmente il vecchio ospedale di Massa verrà riaperto»

Massa - «Finalmente la struttura dell'ospedale di Massa verrà riaperta». Esultano da Fratelli d'Italia i consiglieri comunali Alessandro Amorese, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani e il coordinatore provinciale di Massa-Carrara Marco Guidi. «Durante il consiglio comunale di Massa sull'emergenza covid abbiamo appreso dalla dottoressa Monica Guglielmi (dell'Asl, ndr) che a breve riaprirà il monoblocco di Massa. Una notizia importante: dal 2013 Fratelli d'Italia si è battuta contro la chiusura della nostra struttura ospedaliera decisa dalla Regione Toscana e dall'Asl e appoggiata dal centrosinistra locale. Una chiusura imposta per ripianare il 'famoso' buco Asl di 240 milioni di euro. Come Fratelli d'Italia abbiamo sempre affermato che la scelta del Pd di chiudere il vecchio ospedale avrebbe drasticamente ridotto il numero dei posti letto a disposizione nella nostra città, soprattutto in assenza di strutture intermedie quali una casa della salute e un nuovo distretto socio sanitario».



«A distanza di anni, purtroppo – aggiungono – la crisi sanitaria ha rappresentato non solo il fallimento delle politiche sanitarie del Pd fatte di chiusure di ospedali e di maxi Asl, ma ha dimostrato come l'intenzione di demolire la vecchia struttura per far posto ad edilizia residenziale fosse sbagliata oltre che nefasta per il territorio. Cogliamo con favore le parole della dottoressa Guglielmi sulla riapertura di una parte della struttura, ma la nostra battaglia politica sarà veramente vinta solo quando l'intero ospedale verrà riconsegnato alla città. Per anni infatti il Pd e le forze di sinistra hanno affermato che la struttura non fosse idonea, oggi scopriamo che così non è, e che anzi con una spesa contenuta, l'ospedale vecchio può essere rimesso a norma. Per questo abbiamo deciso come Fratelli d'Italia di depositare una risoluzione che impegni tutte le forze politiche che siedono in Consiglio a lavorare per la riapertura dell'ospedale di Massa. Solo così vedremo se alle chiacchiere la sinistra e la regione farà seguire anche i fatti».



LE DOMANDE DI FDI AI PARTITI DI GOVERNO

«Nessuna risposta da parte dei rappresentanti di Pd, Cinque stelle e Italia Viva alle nostre domande. Durante il consiglio comunale dedicato all'emergenza sanitaria – spiegano da Fdi – il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, nei suoi interventi, oltre che ribadire le critiche per una gestione errata della crisi da parte del governo e della regione Toscana, ha avanzato domande ben precise ai rappresentanti dei partiti di governo che siedono in consiglio comunale. Come Fratelli d'Italia abbiamo ritenuto che il consiglio comunale fosse la sede idonea e doverosa per porre domande ai rappresentanti del Pd, 5 stelle e Italia Viva, su come e quali siano le intenzioni del governo. Abbiamo chiesto quando i lavoratori riceveranno la cassa integrazione, quando arriverà il contributo per le partite Iva, se arriveranno fondi per il sociale, se ci saranno sostegni, come richiesti da Fratelli d'Italia, parte del governo per imprese e famiglie. Le nostre domande hanno riguardato il tema della scuola, un argomento fondamentale per i nostri figli e per le famiglie, in cui purtroppo la maggioranza di governo naviga a vista. Ci auguravamo che i rappresentanti di PD, Cinque Stelle e Italia Viva fossero in grado di dare risposte concrete alle nostre domande, alle domande dei tanti cittadini; in realtà dai rappresentanti della maggioranza di governo PD, Cinque Stelle e Italia Viva, abbiamo ricevuto dichiarazioni generiche e scomposte, accuse pretestuose all'amministrazione comunale, ma nessuna risposta e soprattutto nessuna certezza per i nostri cittadini, un atteggiamento grave e un'incapacità di governare che i massesi giudicheranno».