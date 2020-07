«Farmoplant e veleni, il Registro Tumori è indispensabile»

Massa - «Tre giorni fa, il 17 Luglio, era il 32esimo anniversario dell'esplosione Farmoplant a Massa e colgo la triste occasione per dire che siamo completamente d'accordo con il messaggio lanciato dalla sezione locale di Medici per l'Ambiente - così interviene dalla sua pagina Facebook la consigliera M5S Luana Mencarelli - il nostro territorio dilaniato dalle produzioni velenose del passato ha bisogno di serio impegno e studi costanti perché ciò che è stato, per la cecità interessata di molti, possa definitivamente essere incrociato con i dati sanitari della nostra popolazione per darci risposte certe e definitive».



«È di fondamentale importanza che si decida seriamente di dare concretezza al tanto richiesto Registro Tumori, senza paura di dichiarare ad alta voce le relazioni tra ambiente e salute, perché si esca dal vortice di sole parole, di quelle usate da noi più volte, da anni, per chiedere questo studio e di quelle usate per le vaghe risposte fornite dall'ASL e che tali sono rimaste. Il Registro è indispensabile anche per capire l'utilità di ciò che sarà fatto per le bonifiche e su questo lanciamo un messaggio accorato al Ministro Costa al fine di sollecitare Sogesid per portare a termine il progetto unitario di sanificazione della nostra area e al Ministro della Salute perché faccia pressione sugli organi competenti. I cittadini hanno diritto di sapere, per decidere, difendersi e fare prevenzione».