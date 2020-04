«Dati sul Coronavirus insufficienti. Persiani dia più risposte»

Massa - “Ogni sera il Sindaco Persiani, nel suo consueto aggiornamento sul Covid-19, ci ripete di stare a casa. Del resto i contagi non si fermano, la nostra provincia ha un’alta incidenza di positivi rispetto alla popolazione, e purtroppo continuiamo a contare altri decessi causati dal Nuovo Coronavirus. A questo punto però, dopo oltre un mese di lockdown, di limitazioni alla circolazione delle persone, di distanziamento sociale, di chiusure di tutti i tipi, qualche informazione in più, caro Primo cittadino, è necessaria”. A parlare è il consigliere del M5S di Massa, Paolo Menchini.



“I cittadini stanno pretendendo dati più puntuali, ad esempio i “nuovi positivi” che lavoro fanno? Quanti anni hanno? Di che zona sono? Si tratta di massesi indisciplinati che sono usciti una volta di troppo a fare la spesa o persone che si sono infettate sul posto di lavoro? Sono incalliti dog-sitter, che portano il cane a passeggio troppo spesso, o magari si sono infettati in casa? Purtroppo la cronaca ci racconta di tanti operatori sanitari contagiati in ospedali e RSA, di medici di famiglia con poche dotazioni di protezione, di telefoni di riferimento che non rispondono. Com’è la situazione nel nostro comune?



Forse Sindaco - chiude Menchini - ora inizia ad esserle più chiaro perché durante l’ultimo consiglio comunale insistevamo a chiedere la parola per parlare di Coronavirus, in tutti casi urgono risposte che la città si aspetta, oppure dobbiamo pensare che non ne sia in possesso?”